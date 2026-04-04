Vivo T5 Pro 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, 9020mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 04, 2026, 09:21 AM (IST)
Vivo ने तमाम टीजर जारी करने के बाद आखिरकार Vivo T5 Pro 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है। T-सीरीज के तहत इस स्मार्टफोन को जल्द भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। इसकी माइक्रो-साइट शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। इससे फोन की बैटरी और पहली झलक देखने को मिली है। इससे पहले कंपनी ने Vivo T5x 5G को पेश किया था। इस फोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इसमें 120 हर्ट्ज HD+ डिस्प्ले, 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज, फास्ट चार्जिंग से लैस 7200mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। और पढें: Vivo T4R 5G को सिर्फ 932 रुपये महीना देकर बना लें अपना, आपके बजट फिट होगी यह डील
वीवो के अपकमिंग फोन वीवो टी5 प्रो की माइक्रो-साइट को देखें, तो इसमें फोन को जल्द भारत में लॉन्च करने की बात कही गई है। इसके बैक-पैनल में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो वर्टिकल पिल शेप मॉड्यूल में है। इसमें 9020mAh धाकड़ बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज में कई दिन चलने में सक्षम है। और पढें: 15000 से कम में आने वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, 50MP कैमरा से लेकर 7000mAh तक की जंबो बैटरी
इस डिवाइस के लेफ्ट साइड में वॉल्यू्म और पावर बटन मिलता है। बॉटम की बात करें, तो यहां स्पीकर ग्रिल और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है, जिससे इसे चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, माइक्रो-साइट से कोई जानकारी नहीं मिली है।
अब तक आई लीक्स में कहा गया कि वीवो टी5 प्रो फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इससे यूजर्स को बेहतर टच एक्सपीरियंस के साथ स्मूथ गेमिंग मिलेगी। पावर के लिए फोन में Snapdragon सीरीज वाला प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी जा सकती है।
फोटो और वीडियो के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिए जाने की संभावना है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया जा सकता है। इसे IP68/IP69+ की रेटिंग भी मिल सकती है। इससे डिवाइस पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा।
स्मार्टफोन कंपनी ने Vivo T5 Pro की लॉन्चिंग का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। माना जा रहा है कि इस फोन को अप्रैल के मध्य में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 25 से 30 हजार के बीच रखी जाने की उम्मीद है। यह ग्राहकों के लिए कई कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।
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