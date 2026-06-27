6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Vivo X Fold5 5G पर आया फाडू ऑफर, यहां मिल रहा 16000 का Discount

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Vivo X Fold5 5G Screen

Vivo X Fold5 की AMOLED मेन स्क्रीन 8.03 इंच की है। इसका रेजलूशन 2480 × 2200 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसको HDR 10+ का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर UTG Glass लगा है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, तो यह 6.53 इंच का है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल है। इस पर सुरक्षा के लिए Armor Glass लगाया गया है।