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6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Vivo X Fold5 5G पर आया फाडू ऑफर, यहां मिल रहा 16000 का Discount

6000mAh battery 50mp camera Vivo X Fold5 5G bumper offer get 16000 discount on flipkart: वीवो एक्स फोल्ड 5जी को खरीदने का सही टाइम है। इस फोन पर 16000 का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 27, 2026, 10:13 AM (IST)

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Vivo X Fold5 5G Screen

Vivo X Fold5 की AMOLED मेन स्क्रीन 8.03 इंच की है। इसका रेजलूशन 2480 × 2200 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसको HDR 10+ का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर UTG Glass लगा है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, तो यह 6.53 इंच का है। इसका रेजलूशन 2748 × 1172 पिक्सल है। इस पर सुरक्षा के लिए Armor Glass लगाया गया है।

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Vivo X Fold5 5G Performance

कंपनी ने इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 750 GPU भी दिया गया है। इसकी रैम 16 जीबी है। इसमें 512 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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Vivo X Fold5 5G Camera

Vivo X Fold5 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony IMX921 लेंस है। यह OIS सपोर्ट करता है। इसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। यह Samsung JN1 सेंसर है। इसके अलावा, 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी मिलता है। इसका अपर्चर f/2.55 है।

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Vivo X Fold5 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वीवो इस फोल्डेबल फोन में 20MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

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Vivo X Fold5 5G Battery

Vivo X Fold5 फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है। इसमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।

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Vivo X Fold5 5G Other Specs

वीवो एक्स फोल्ड 5 में सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस को IP5X, IPX8, IPX9 और IPX9+ की रेटिंग दी गई है।

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Vivo X Fold5 5G Price

Vivo X Fold5 5G ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 1,49,999 रुपये है। यह ग्रे कलर में अवेलेबल है।

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Vivo X Fold5 5G Deals

इस स्मार्टफोन पर 16000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 12000 रुपये की बैंक छूट और 4000 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस पर 6240 रुपये की EMI भी दी जा रही है, जो 24 महीने तक चलेगी। इसके अलावा, हैंडसेट पर एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा।