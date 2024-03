Vivo T3 5G स्मार्टफोन इस महीने भारत में लॉन्च हो सकता है, जिसकी जानकारी लेटेस्ट लीक में सामने आई है। लीक की मानें, तो इस फोन को भारत में मार्च के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही टिप्सटर ने इस फोन के स्पेसिफिकेशन से जुड़ी डिटेल्स भी रिवील की है। लीक की मानें, तो वीवो के फोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Android 14 बेस्ड FunTouch OS पर काम करेगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें Sony IMX882 सेंसर दिया जा सकता है।

टिप्सटर Yogesh Brar ने अपने X (Twitter) हैंडल पर Vivo T3 5G स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी रिवील की है। लीक की मानें, तो वीवो टी3 5जी फोन मार्च महीने के अंत में लॉन्च होगा। इसके साथ टिप्सटर ने फोन के कुछ फीचर्स की जानकारी भी रिवील की है।

Vivo T3 5G is all set to be announced by the end of March.

Comes with:

– MediaTek Dimensity 7200 SoC

– Bright 120Hz AMOLED display

– Sony IMX882 primary camera

– Android 14

and much more

Are you looking forward to it?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 5, 2024