Vivo T3 5G की आ गई लॉन्च डेट, इस दिन लेगा भारत में एंट्री

Vivo T3 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट आ गई है। पिथले काफी समय से कंपनी अपने अपकमिंग 5G फोन की लॉन्चिंग को टीज कर रही थी। अब इसकी लॉन्च डेट का अनाउंस हो गई है। स्मार्टफोन को अगले हफ्ते भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। इसकी माइक्रो वेबसाइट Flipkart पर लाइव कर दी गई है। इससे फोन के कई फीचर्स पता चल गए हैं। प्रोसेसर से लेकर बैटरी तक, कई स्पेसिफिकेशन का खुलासा लॉन्च से पहले ही हो गया है। डिटेल के लिए आगे पढ़ें।

Vivo India ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट करके फोन की लॉन्च डेट अनाउंस की है। Vivo T3 5G स्मार्टफोन 21 मार्च, 2024 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

Multitask like a pro and #GetSetTurbo with the all-new #vivoT3 5G. Launching on 21st March.

— vivo India (@Vivo_India) March 15, 2024