Tecno Spark 50 5G एडवांस फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Tecno का नया स्मार्टफोन Tecno Spark 50 5G भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन को रिफाइंड डिजाइन के साथ लाया गया है। यह Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black और Champagne Gold कलर में अवेलेबल है। इसमें नो नेटवर्क कम्युनिकेशन का सपोर्ट दिया है, जिससे डिवाइस 1.5 किलोमीटर तक बिना नेटवर्क के काम करता है। यूजर्स की सुविधा के लिए AI फीचर्स दिए गए हैं। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। आइए जानते हैं नए फोन के फीचर्स और कीमत की डिटेल… और पढें: Smartphones Launching This Week in India: Samsung Galaxy A57 5G से लेकर Redmi 15A 5G तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

Tecno Spark 50 5G Specifications

टेक्नो स्पार्क 50 को MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। यानी कि इसकी बॉडी मजबूत है। यह लेटेस्ट Android 16 पर काम करता है। इसमें 6.78 इंच का आईपीएस HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। सीमलेस फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट और 128 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। और पढें: Tecno Pop X फोन 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए टेक्नो के इस स्मार्टफोन के बैक में 50MP का कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में सेल्फी के लिए 8एमपी का कैमरा दिया गया है। इसमें फोटो, वीडियो, टाइम लैप्स और स्लो-मोशन जैसे कैमरा मोड मिलते हैं। और पढें: MWC 2026: Tecno ने पेश किया नया स्मार्टफोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस स्मार्टफोन में 6500mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके साथ फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स मिलते हैं।

कितनी है कीमत ?

टेक्नो स्पार्क 50 को दो स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस फोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। इसका 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल 18,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी बिक्री 3 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया (Amazon India) से खरीदा जा सकेगा।

TECNO POP X की डिटेल

टेक्नो स्पार्क 50 से पहले टेक्नो पॉप एक्स को मार्च 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन मं 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें UNISOC T7250 चिप, Mali-G57 MP1 GPU और 64 जीबी की स्टोरेज दी गई है। इसके साथ फोन में Android 15 से लैस HiOS 15 मिलता है।

इस स्मार्टफोन में 13MP का रेयर कैमरा दिया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8एमपी का कैमरा मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।