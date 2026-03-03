MWC 2026: Tecno ने पेश किया नया स्मार्टफोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

MWC 2026: चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Tecno ने MWC में पिछले कई महीनों से चर्चा में बने Tecno Camon 50 Ultra 5G को शोकेस किया है। यह Camon 50 सीरीज का हिस्सा है। इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है। इससे पहले लाइनअप के तहत Camon 50 और Camon 50 Pro फोन को उतारा गया था। और पढें: MWC 2026: 400mm teleconverter के साथ Vivo X300 Ultra की पहली झलक, 17x तक मिलेगा ऑप्टिकल जूम

ऐसे हैं फोन के स्पेसिफिकेशन

Tecno Camon 50 Ultra 5G में 6.78 इंच का 3D Curved AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 1,208 x 2,644 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर Gorilla Glass 7i लगा है। इसके साथ हैंडसेट में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर, Mali-G615 MC2 GPU, 12 जीबी रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फोन Android 16 बेस्ड HiOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। और पढें: MWC 2026: Motorola Razr Fold और Edge 70 Fusion से उठा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

कैमरा

टेक्नो का नया फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें प्राइमरी सेंसर के तौर पर 50एमपी का Sony LYT-700C सेंसर, 50एमपी का टेलीफोटो और 8एमपी का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 13एमपी कैमरा मिलता है। और पढें: MWC 2026: Lenovo एक साथ लेकर आया दो धाकड़ टैब, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। बेहतर साउंड के लिए फोन में डॉल्बी एटमॉस वाला स्पीकर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, 4G LTE, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

फोन की कीमत

टेक्नो ने Camon 50 Ultra 5G को फिलहाल पेश किया है। इस डिवाइस को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और न ही कीमत को लेकर कोई जानकारी मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फोन को इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है।

MWC की डिटेल

MWC 2026 की शुरुआत 2 मार्च को बार्सिलोना हुई थी। यह इवेंट 5 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें कि यह दिग्गज टेक इवेंट्स में से एक है। इसमें अपकमिंग टेक्नोलॉजी को दर्शाया जाता है।