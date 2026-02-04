Tecno Pova Curve 2 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। कुछ दिनों पहले कंपनी ने फोन का डिजाइन टीज किया था, जिसके बाद इसके लॉन्च की जानकारी सामने आई थी। वहीं, अब कंपनी ने फाइनली फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। नाम से समझ आता है कि टेक्नो का फोन कर्व्ड डिजाइन के साथ दस्तक देने वाला है। फोन के बैक पर अनोखे डिजाइन का कैमरा मॉड्यूल दिया जाने वाला है। इसके अलावा, कंपनी फोन में स्लिम डिजाइन भी पेश करने वाली है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Tecno Pova Curve 2 जल्द होगा भारत में लॉन्च, डिजाइन से लेकर कैमरा तक जानें सब कुछ

Tecno Pova Curve 2 India launch date

कंपनी ने फाइनली Tecno Pova Curve 2 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 13 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी इस फोन में बड़ी बैटरी के साथ स्लिम लुक देने वाली है। लॉन्च डेट के अलावा, कंपनी ने फोन के डिजाइन से भी पर्दा उठा दिया है। और पढें: TECNO Spark Go 3 फोन की पहली सेल हुई लाइव, यहां जानें कीमत और ऑफर

डिजाइन की बात करें, तो फोन के बैक पर अनोखा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। फोन के बैक पर ट्राएंगल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसका डिजाइन स्पेसक्राफ्ट जैसा है। फिलहाल, कंपनी ने फोन के फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स रिवील नहीं की है। और पढें: TECNO Spark Go 3 धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 9 हजार से कम

Tecno Pova Curve 2 Features (Expected)

फोन के कई फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। लीक की मानें, तो फोन में MediaTek MT6858 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें ARM Mali-G610 GPU मिलेगा, जिसकी क्लॉक स्पीड 1,000MHz की होगी। एक Cortex-A78 कोर और 3 Cortex-A78 कोर की स्पीड 2.5GHz की है। इसके साथ 4 Cortex-A55 कोर की स्पीड 2.0GHz की है। इन सब डिटेल्स के बाद माना जा रहा है कि यह MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर होने वाला है।

इसके अलावा, फोन Google Play Console लिस्टिंग पर भी स्पॉट किया जा चुका है। इस लिस्टिंग में मॉडल नंबर TECNO-LK7k के साथ टेक्नो पोवा कर्व 2 5जी का नाम लिस्ट था। लिस्टिंग के मुताबिक, यह फोन Android 16 के साथ दस्तक देगा। इसके अलावा, फोन में 12GB RAM मिलती है। फोन की बैटरी 7,750mAh की होगी।