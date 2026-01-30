comscore
  • Tecno Pova Curve 2 India Launch Teaser Features Battery Design Expected Report

Tecno Pova Curve 2 जल्द होगा भारत में लॉन्च, डिजाइन से लेकर कैमरा तक जानें सब कुछ

Tecno जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Pova Curve 2 भारत में लॉन्च करने वाला है। यह फोन Pova Curve 5G का अगला वर्जन होगा और कर्व्ड डिजाइन के साथ आएगा। रेंडर और लिस्टिंग से इसके कैमरा, हार्डवेयर और बैटरी की जानकारी भी मिल चुकी है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 30, 2026, 05:06 PM (IST)

Tecno Pova Curve 2

photo icon Tecno Pova Curve 2

news और पढें: Google ने Android Theft Protection को किया और मजबूत, चोरी के बाद भी रहेगा आपका डेटा सुरक्षित

Tecno ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उसका नया स्मार्टफोन Pova Curve 2 जल्द ही भारत में लॉन्च होगायह फोन Tecno Pova Curve 5G का अगला वर्जन होगा, जिसे मई 2025 में भारत में पेश किया गया थाकंपनी ने लॉन्च की सही तारीख अभी नहीं बताई है, लेकिन टीजर और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के जरिए फोन की डिजाइन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई हैयह फोन अपने कर्व्ड डिजाइन के लिए जाना जाएगा, जो पहले वाले मॉडल की तरह ही शानदार दिखता है news और पढें: Motorola Edge 70 Fusion Geekbench पर हुआ लिस्ट, दमदार परफॉर्मेंस की दिखी झलक

डिजाइन और कैमरा

कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में फोन का ट्रांसलूसेंट रेंडर शेयर किया है, जिसमें फोन के कर्व्ड किनारों को दिखाया गया हैइससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि Tecno Pova Curve 2 डिजाइन में पुराने मॉडल की तरह ही शानदार और मॉडर्न रहेगाएक पिछले टीजर में फोन के रियर पैनल पर सर्कुलर कैमरा कटआउट दिखाया गया था, जो बड़े कैमरा मॉड्यूल के अंदर फिट होगा, हालांकि इस बड़े मॉड्यूल का पूरा आकार अभी स्पष्ट नहीं है

फोन की स्पेसिफिकेशन

Google Play Console की लिस्टिंग के अनुसार, Tecno Pova Curve 2 का मॉडल नंबर TECNO-LK7k हैयह फोन MediaTek MT6858 चिपसेट और ARM Mali-G610 GPU के साथ आ सकता है। CPU में 1+3+4 का कॉन्फिगरेशन होगा, जिसमें एक Cortex-A78 कोर और तीन Cortex-A78 कोर 2.5GHz पर काम करेंगे, जबकि चार Cortex-A55 Core 2.0GHz क्लॉक पर होंगे। यह सेटअप MediaTek Dimensity 7100 SoC की ओर इशारा करता है। इसके अलावा यह फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा और 12GB तक की RAM ऑप्शन के साथ आएगा।

बैटरी और डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात करें तो यह फोन 1080 × 2364 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 420ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ पेश किया जा सकता है। TUV सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के अनुसार, फोन में 7,750mAh की लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी हो सकती है। Tecno Pova Curve 2 की लॉन्चिंग की पूरी जानकारी जल्द ही कंपनी द्वारा शेयर की जाएगी।

