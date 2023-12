Tecno Pop 8 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को टीज किया गया है। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने इस अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) हैंडल से ट्वीट के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें फोन की लॉन्चिंग डिटेल सामने आई है। साथ ही, टेक्नो के इस स्मार्टफोन की कीमत भी टिप हुई है। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन के खास फीचर्स भी लीक हो गए हैं। लॉन्च से पहले इसके रेंडर्स भी ऑनलाइन लीक हो गए थे। आइये, स्मार्टफोन के बारे में डिटेल जानते हैं।

Tecno Mobile India ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके फोन की भारतीय लॉन्चिंग को कन्फर्म किया है। ट्वीट में एक वीडियो दी गई है। इसमें बताया गया है कि Tecno Pop 8 जल्द लॉन्च होने वाला है। अभी कंपनी ने इसकी सटीक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। हालांकि, उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इससे संबंधित जानकारियां शेयर की गई हैं।

Tecno Pop 8 की लाइव फोटो में AnTuTu स्कोर रिवील हुए हैं। इसे CPU टेस्ट में 81,035 पॉइंट और GPU टेस्ट में 23,050 पॉइंट मिले हैं। लाइव इमेज में फोन पंच होल नॉच डिस्प्ले के साथ आता है।

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) December 19, 2023