Tecno Camon 50 Ultra 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, इस तारीख को आएगा ये फोन

Tecno Camon 50 Ultra 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। फोन की सेल भारत में Amazon पर होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी हो चुकी है। ग्लोबल मॉडल के अनुसार यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसके अलावा, फोन में 6500mAh की बैटरी मिल सकती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए 13MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। आइए जानते हैं इस मॉडल की सभी डिटेल्स। और पढें: MWC 2026: Tecno ने पेश किया नया स्मार्टफोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

Tecno Camon 50 Ultra 5G इंडिया लॉन्च डेट

कंपनी ने Tecno Camon 50 Ultra 5G के ग्लोबल लॉन्च डेट के बाद फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 17 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होने वाली है। जैसे कि हमने बताया फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अमेजन पर लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए कंपनी जल्द ही फोन के फीचर्स को रिवील करेगी।

अब तक इस माइक्रोसाइट पर फोन के कलर ऑप्शन और डिजाइन सामने आए हैं। जैसें…

Cypress Green

Misty Purple

Nebula Titanium

डिजाइन की बात करें तो इसमें फ्लैट फ्रेम, गोल किनारे और पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा।

इस फोन में क्या मिल सकते हैं फीचर्स

टेक्नो ने इस स्मार्टफोन को पहली बार MWC 2026 के दौरान बार्सिलोना में पेश किया था। ग्लोबल मॉडल के मुताबिक, इस मॉडल में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होगा। जिसकी रिफ्रेश रेट 144Hz होगी। वहीं पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 4500 निट्स की मिलेगी। यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर से लैस होने की उम्मीद है। इसके अलावा, फोन 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मॉडल के साथ आएगा। फोन की बैटरी 6500mAh की होने वाली है। जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए कंपनी फोन में 50MP Sony LYT-700C प्राइमरी कैमरा दे सकती है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर मौजूद होगा। इस सेंसर में 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट भी मिलेगा, वहीं 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर इस सेटअप में पेश किया जा सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मौजूद हो सकता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

ग्लोबल वेरिएंट में अनुसार, ये फोन IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ धूल और पानी से सेफ रहेगा। इसके अलावा इस मॉडल को MIL-STD-810 मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है। मोबाइल में Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर, डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें NFC, Bluetooth 5.4, डुअल-बैंड Wi-Fi, USB Type-C जैसे फीचर्स है। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन की जानकारी कंपनी इवेंट के दौरान 17 जुलाई को शेयर करेगी।