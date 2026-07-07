बेहतरीन फीचर्स वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, कीमत 40,000 रुपये से कम, देखिए पूरी लिस्ट

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OPPO F33 Pro 5G

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लिस्ट है। इस मोबाइल फोन की लंबाई 15.84cm, चौड़ाई 7.52cm और थिकनेस 0.83cm है। इसका वजन 194 ग्राम है। इसमें 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी स्क्रीन FHD+ है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ 50MP का कैमरा और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी मिलती है।