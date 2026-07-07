बेहतरीन फीचर्स वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, कीमत 40,000 रुपये से कम, देखिए पूरी लिस्ट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 07, 2026, 12:03 PM (IST)
OnePlus Nord CE6 लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले और 8000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। वीडियो और फोटो के लिए हैंडसेट में 50MP का बैक और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर भी दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 33,999 रुपये है।
Realme 16 का स्टार्टिंग प्राइस 35,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन में 2372 × 1080 पिक्सल रेजलूशन वाला FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा है। साथ में MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट और 7000mAh की बैटरी दी गई है।
ओप्पो का यह स्मार्टफोन 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लिस्ट है। इस मोबाइल फोन की लंबाई 15.84cm, चौड़ाई 7.52cm और थिकनेस 0.83cm है। इसका वजन 194 ग्राम है। इसमें 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी स्क्रीन FHD+ है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ 50MP का कैमरा और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी मिलती है।
सैमसंग गैलेक्सी एम47 5जी का स्टार्टिंग प्राइस 36,999 रुपये है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का मेन, 5MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में 12MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 4के रेजलूशन वाला डिस्प्ले है। इसमें फोटो एडिट करने के लिए एआई फीचर्स मिलते हैं। इसकी बैटरी 6000mah की है।
वीवो वाय400 प्रो 40 हजार से कम में आने वाला पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड से 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसमें 90 वॉट फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी दी गई है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर लगा है। इसकी कीमत 31,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।
इस रेडमी फोन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन को 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस 7540mAh की बैटरी और IP66 की रेटिंग दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का कैमरा, 6.59 इंच का डिस्प्ले और 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।
Moto Edge 70 Pro ग्राहकों के लिए 39,999 रुपये में ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है। यह स्मार्टफोन में Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर और 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 90W TurboPower का साथ मिला है। इसका डिस्प्ले 6.8 इंच का है। इसके साथ 50MP का बैक और फ्रंट कैमरा दिया गया है।
नथिंग फोन 4ए में फास्ट प्रोसेसिंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.7GHz है। फोटोग्राफी के लिए 50MP+50MP+8MP का कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 5400mAh की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत 39,999 रुपये है। इसे Flipkart से खरीदा जा सकता है।
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