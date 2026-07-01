Samsung Galaxy Z Fold 8 का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। यह कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन होने वाला है, जिसे कंपनी Galaxy Unpacked इवेंट में पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इस फोल्डेबल फोन से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। लीक की मानें, तो कंपनी इस बार फोल्डेबल सीरीज के तहत Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip 8 पेश करने वाली है। Samsung Galaxy Z Fold 8 की बात करें, तो इस फोन में 7.6 इंच का QHD+ डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 50MP का रियर कैमरा देने वाली है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Samsung Galaxy A27 5G फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, 6 सालों तक रहेगा नया जैसा

Samsung Galaxy Z Fold 8 Specifications (Expected)

टिप्सटर Ahmed Qwaider ने अपने X हैंडल के जरिए Samsung Galaxy Z Fold 8 स्मार्टफोन के लगभग सभी फीचर्स को लीक कर दिया है। लीक की मानें, तो यह फोन 7.6 इंच QHD+ Dynamic AMOLED 2X मेन डिस्प्ले से लैस होगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होने वाला है। वहीं, आउटर डिस्प्ले 5.5 इंच QHD+ का होगा, जिसका रिफ्रेश रेट भी 120Hz का होगा। और पढें: Samsung Galaxy M47 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन



इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है, जो कि 3nm चिप है। कंपनी इसके साथ 12GB RAM दे सकती है। वहीं, स्टोरेज के मामले में 256GB, 512GB और 1TB तक के ऑप्शन मिलने वाले हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी डुअल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का ही अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जाने वाला है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 10MP का सेल्फी कैमरा कवर डिस्प्ले में मौजूद होगा। वहीं, 10MP का ही फ्रंट कैमरा इनर डिस्प्ले में दिया जाएगा।

फोन की बैटरी 4800mAh की होगी, जिसके साथ कंपनी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे सकती है। फोल्ड होने के बाद फोन का डायमेंशन 123.9 x81.9x 9.7 mm होगा। वहीं, अनफोल्ड होने पर यह 123.9 x 161.4 x 4.5 mm होगा।

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Samsung Galaxy Unpacked इवेंट

आपको बता दें, दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी हर साल जुलाई में अपना अगला अनपैक्ड इवेंट आयोजित करती है। फिलहाल, कंपनी ने इवेंट की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, कहा जा रहा है कि यह इवेंट 22 जुलाई को आयोजित किया जा सकता है।