IMEI डेटाबेस में दिखा Samsung Galaxy Tab S12+, जल्द हो सकता है लॉन्च

Samsung एक बार फिर अपनी प्रीमियम टैबलेट सीरीज को आगे बढ़ाने की तैयारी में दिख रहा है, हाल ही में Samsung Galaxy Tab S12+ को IMEI डेटाबेस में देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिल रहे हैं। इस टैबलेट का मॉडल नंबर SM-X846B बताया जा रहा है। IMEI लिस्टिंग आमतौर पर किसी भी डिवाइस के आधिकारिक लॉन्च से पहले सामने आती है, इसलिए माना जा रहा है कि Samsung अपने नए Galaxy Tab S12 सीरीज पर तेजी से काम कर रहा है, हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Galaxy Tab S12+ की पुष्टि नहीं की है।

IMEI डेटाबेस की लिस्टिंग से क्या-क्या पता चला

टेक ब्लॉगर Paras Guglani (@passionategeekz) के अनुसार, IMEI डेटाबेस में लिस्ट हुआ यह टैबलेट 5G कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो Samsung Galaxy Tab S12+ को स्टैंडर्ड Galaxy Tab S12 और Galaxy Tab S12 Ultra के बीच में पोजिशन किया जा सकता है, यानी यह टैबलेट साइज, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों मॉडल्स के बीच का ऑप्शन हो सकता है, फिलहाल IMEI लिस्टिंग से इसके डिस्प्ले, प्रोसेसर या कैमरा से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यह एक हाई-एंड प्रीमियम टैबलेट होगा।

Galaxy Tab S11 Series की कीमत

हालांकि Samsung ने सितंबर 2025 में भारत समेत कई ग्लोबल मार्केट्स में Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra को लॉन्च किया था। Galaxy Tab S11 की शुरुआती कीमत Rs. 80,999 (12GB RAM + 128GB Wi-Fi) थी, जबकि Galaxy Tab S11 Ultra की कीमत Rs. 1,10,999 (12GB RAM + 256GB Wi-Fi) रखी गई थी। दोनों टैबलेट Grey और Silver कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराए गए थे। इन टैबलेट्स को यूजर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला खासकर प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच।

Galaxy Tab S11 Series के फीचर्स

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Galaxy Tab S11 में 11-inch और Galaxy Tab S11 Ultra में 14.6-inch का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। दोनों टैबलेट Android 16 पर आधारित One UI 8 के साथ आते हैं और इनमें 3nm टेक्नोलॉजी पर बना MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा सेटअप में Ultra मॉडल में 13MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 13MP का सिंगल कैमरा मिलता है। बैटरी के मामले में S11 में 8,400mAh और S11 Ultra में 11,600mAh की दमदार बैटरी दी गई है। अब ऐसे में Galaxy Tab S12+ से भी यूजर्स को काफी उम्मीदें हैं।

