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Samsung का बड़ा प्लान लीक, Galaxy S27 Ultra में मिल सकती है सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी

Samsung अपने नए फ्लैगशिप Samsung Galaxy S27 Ultra में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी ला सकती है, जिससे ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। यह तकनीक फोन का साइज बढ़ाए बिना ज्यादा पावर दे सकती है।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 21, 2026, 01:41 PM (IST)

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Samsung अपने आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में नई सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी ला सकती है, अभी तक कंपनी अपने Ultra मॉडल्स में 5000mAh की बैटरी ही दे रही है, लेकिन अब बदलते स्मार्टफोन मार्केट के चलते Samsung भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में दिख रही है, खास बात यह है कि यह नई बैटरी ज्यादा पावर देने के साथ फोन का साइज बढ़ाए बिना काम करेगी। news और पढें: Vivo ला रहा 12,000mAh बैटरी वाला पावरपैक स्मार्टफोन! Realme की होगी बोलती बंद

Samsung किन नई हाई-कैपेसिटी बैटरियों पर काम कर रही है?

Schrödinger Intel की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung की बैटरी यूनिट Samsung SDI इस नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कंपनी 12000mAh, 18000mAh और यहां तक कि 20000mAh तक की बैटरियों के प्रोटोटाइप टेस्ट कर रही है। इन बैटरियों में एडवांस स्टैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ज्यादा क्षमता को छोटे स्पेस में फिट किया जा सके। यह बदलाव भविष्य के स्मार्टफोन्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि यूजर्स लंबे समय तक बिना चार्ज किए फोन चला पाएंगे। news और पढें: Year Ender 2025: Realme से लेकर Poco तक इस साल लॉन्च हुए ये 7000mAh बैटरी वाले फोन, जानें कीमत

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी कैसे ग्रेफाइट-आधारित लिथियम-आयन बैटरियों से बेहतर है?

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, ग्रेफाइट-आधारित लिथियम-आयन बैटरियों से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। इसका मतलब है कि फोन में ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन मोटाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। चीन की कई स्मार्टफोन कंपनियां पहले ही इस टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर चुकी हैं, जिससे Samsung पर भी दबाव बढ़ा है, हालांकि इस नई टेक्नोलॉजी में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, खासकर बैटरी की Durability को लेकर।

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रिपोर्ट्स में और क्या कहा गया?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Samsung फिलहाल सावधानी से आगे बढ़ रही है। कंपनी चाहती है कि नई बैटरी कम से कम 1500 चार्ज साइकल तक टिके, जबकि अभी के टेस्ट में यह करीब 960 साइकल तक ही पहुंच पाई है, पहले हुए बैटरी विवादों के बाद Samsung ने सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है, इसलिए कंपनी बिना पूरी तरह संतुष्ट हुए इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो Samsung Galaxy S27 Ultra में यह नई बैटरी देखने को मिल सकती है।