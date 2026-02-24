comscore
Vivo ला रहा 12,000mAh बैटरी वाला पावरपैक स्मार्टफोन! Realme की होगी बोलती बंद

Vivo कंपनी जल्द ही नया स्मार्टफोन लेकर आने वाली है। यह फोन 12000mAh जंबो बैटरी के साथ आने वाला है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 24, 2026, 07:20 PM (IST)

Vivo 12000mAh Battery Phone: साल 2025 के बाद अब साल 2026 भी बड़ी बैटरी का ट्रेंड जारी रहने वाला है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो Realme के बाद Vivo कंपनी बड़ी बैटरी मार्केट में तहलका मचाने वाली है। लीक की मानें, तो वीवो कंपनी जल्द ही मार्केट में 10,000nAh नहीं बल्कि 12,000mAh जंबो बैटरी लेकर आने की तैयारी में है। यह Single-cell silicon बैटरी होने वाली है। यह स्मार्टफोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो कि बड़ी बैटरी वाले फोन की तलाश कर रहे हैं। आइए जानते हैं स्मार्टफोन की लीक से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Vivo X Fold 5 पर मिल रहा 16000 का भारी-भरकम Discount, यहां ऑर्डर करने पर बचेंगे हजारों रुपये

टिप्सटर Digital Chat Station ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए जानकारी दी है कि Vivo कंपनी जल्द ही नया फोन लेकर आने वाली है, जो कि 12000mAh बैटरी के साथ दस्तक दे सकता है। इस फोन से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। फिलहाल, यह फोन टेस्टिंग फेज में है। इसे लॉन्च होने में काफी समय लग सकता है। news और पढें: Vivo V70 FE फोन 200MP कैमरा के साथ जल्द होगा लॉन्च, फीचर्स लीक

फिलहाल, Vivo कंपनी ने इस फोन से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। अभी यह खबर सिर्फ लीक में सामने आई है। संभावना है कि यह खबर केवल अफवाह मात्र भी साबित हो सकती है।

अगर आप बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदने की सोच रहे थे… या फिर आप फोन को बार-बार चार्ज करके तंग आ गए हैं तो अब आपको सबसे बड़ी बैटरी वाला एक शानदार ऑप्शन मिलने वाला है। हाल ही में जानकारी मिली थी iQOO कंपनी मार्केट में 9000mAh बैटरी वाला फोन ला सकती है।

10001mAh बैटरी स्मार्टफोन

साल 2025 बड़ी स्मार्टफोन बैटरी के नाम रहा। अभी तक जो कंपनियां 5000mAh बैटरी लेकर आया करती थी, वहीं वह कंपनियां 6000mAh, 7000mAh व 8000mAh बैटरियां फोन में लेकर आ चुकी है। वहीं, Realme कंपनी 10001mAh बैटरी फोन लेकर आ चुकी है, जो कि Realme P4 Power 5G है।