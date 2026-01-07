Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च से पहले लीक हुई कीमतें, भारत में कितनी महंगी हो सकती है ये फ्लैगशिप सीरीज?

Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 को फरवरी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले ही Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra की कीमतों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। साउथ कोरिया से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार Samsung अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ा सकती है, बढ़ती कॉम्पोनेंट लागत, महंगे प्रोसेसर और मेमोरी प्राइस इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि यह कीमत बढ़ोतरी सभी देशों में एक जैसी होगी या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और पढें: Samsung Galaxy S26 लॉन्च होने से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, बड़ सकती हैं कीमतें

Galaxy S26 Series की कीमतें कोरिया में क्या हो सकती हैं?

कोरियन पब्लिकेशन FN News की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung अपने घरेलू बाजार यानी साउथ कोरिया में Galaxy S26 Series की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra के 256GB वेरिएंट की कीमत में करीब KRW 44,000 से KRW 88,000 (लगभग 2,700 से 5,400 रुपये) तक का इजाफा हो सकता है। तुलना करें तो Galaxy S25 की शुरुआती कीमत KRW 11,55,000, S25 Plus की KRW 13,53,000 और S25 Ultra की KRW 16,98,400 थी, अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो यह पिछले कुछ सालों में Samsung की सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी मानी जाएगी।

अमेरिका में किनती हो सकती है कीमत?

हालांकि अच्छी खबर यह है कि यह बढ़ी हुई कीमतें सभी देशों में तुरंत लागू नहीं हो सकतीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा बाजारों में Samsung शुरुआती लॉन्च ऑफर्स के तहत पुरानी कीमतों को बरकरार रख सकता है। ऐसे में Galaxy S26 की कीमत करीब 800 डॉलर, S26 Plus की 1000 डॉलर और S26 Ultra की 1300 डॉलर के आसपास रह सकती है लेकिन यह ऑफर सीमित समय के लिए हो सकता है। कीमत बढ़ाने की मुख्य वजह LPDDR5X RAM और NAND स्टोरेज की बढ़ती लागत है, बताया जा रहा है कि 12GB RAM की कीमत पिछले एक साल में दोगुनी हो चुकी है और आगे भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।

भारत में Galaxy S26 Series की कीमत कितनी हो सकती है?

अब बात करें भारत की तो यहां की कीमतों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है फिलहाल Galaxy S25 भारत में 80,999 रुपये से शुरू होता है, S25 Plus की कीमत 99,999 रुपये और S25 Ultra की 1,29,999 रुपये है अगर Galaxy S26 Series में कीमत बढ़ती है तो S26 की शुरुआती कीमत करीब 82,000–85,000 रुपये, S26 Plus की 1 लाख रुपये से ऊपर और S26 Ultra की कीमत 1.35 लाख रुपये तक जा सकती है, खासतौर पर S26 Ultra में बेहतर कैमरा, तेज चार्जिंग, पतला डिजाइन और नया प्रोसेसर जैसे बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है फिर भी Samsung आमतौर पर Apple के iPhone Pro मॉडल्स से कम कीमत रखने की कोशिश करता है। टिप्स्टर Ice Universe के मुताबिक Galaxy S26 Series 25 फरवरी 2026 को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च हो सकती है। आने वाले हफ्तों में भारत की कीमतों को लेकर तस्वीर और साफ हो जाएगी।