Samsung Galaxy S24 Ultra Launch: Samsung Galaxy S24 सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा भी लॉन्च हो गया है। यह इस सीरीज का सबसे प्रीमियम मॉडल है। इसमें Galaxy S24 और Galaxy S24 Plus मॉडल्स भी पेश किए गए हैं। प्रीमियम मॉडल की बात करें, तो इस फोन में कंपनी ने कई धाकड़ फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन में कई AI फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, फोन में अपग्रेडेड 200MP कैमरा दिया गया है।

Samsung Galaxy S24 Ultra की ग्लोबल कीमत 1299 डॉलर (लगभग 1,08,000 रुपये) से शुरू होती है। इस फोन में Titanium Yellow, Titanium Black, Titanium Gray, and Titanium Purple कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं।

-6.8 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले

-Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर

-200MP का प्राइमरी कैमरा

-5000mAh बैटरी

Samsung Galaxy S24 Ultra फोन में 6.8 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, यह फोन भी Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं। इस फोन में 12GB RAM मिलती है। वहीं, स्टोरेज के मामले में 256GB, 512GB और 1TB तक की स्टोरेज मिलती है।

Tired of typing relentlessly to search for something you like? Bid adieu to typing and welcome a new way to search. Get your hands on the #GalaxyS24 Ultra, and search for all you want in seconds.

Simply circle it. Find it. Know more: https://t.co/3hZT82fg3h. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/rDz6oj44nW

— Samsung India (@SamsungIndia) January 17, 2024