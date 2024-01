Samsung Galaxy S24 सीरीज 17 जनवरी को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी इस सीरीज में Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ और Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले इन स्मार्टफोन से जुड़ी कई लीक्स ऑनलाइन सामने आ चुकी है। लेटेस्ट लीक में इस सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल Samsung Galaxy S24 Ultra से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई है। इन डिटेल्स में फोन का डिजाइन, स्पेसिफिकेशन व फीचर्स काफी कुछ सामने आ गया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) ने अपने X (Twitter) हैंडल पर Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में फोन का डिस्प्ले पैनल देखा जा सकता है। डिस्प्ले की बात करें, तो इस फोन में कंपनी फ्लैट डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए पंच-होल कटआउट देखा जा सकता है। डिस्प्ले के सभी किनारों पर पतले बेजल्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, फोन के दाएं किनारे पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिया गया है।

