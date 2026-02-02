comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Samsung Galaxy F70e 5g India Launch On February 9th 2026 50mp Camera Specs

Samsung Galaxy F70e 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 50MP कैमरा से साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Samsung Galaxy F70e 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। इस फोन में 50MP कैमरा व 6000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलने वाले है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 02, 2026, 05:32 PM (IST)

Samsung Galaxy F70e 5G
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जिसे कंपनी F सीरीज के तहत लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इस फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स कंफर्म हो गए हैं। इस फोन में कंपनी 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देने वाली है। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए फोन में 50Mp का कैमरा दिया जाने वाला है। फोन की बैटरी 6000mAh की होगी। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Samsung Galaxy S26 और S26+ के स्पेसिफिकेशंस लीक, जानें क्या खास होगा इस फ्लैगशिप फोन में?

Samsung Galaxy F70e 5G India Launch Date

कंपनी ने Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 9 फरवरी को भारत में लॉन्च होने वाला है। जैसे कि हमने बताया सैमसंग ने फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। कंपनी फोन में Limelight Green और Spotlight Blue कलर ऑप्शन पेश कर सकती है। news और पढें: Samsung Galaxy F70e भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत और फीचर्स का लीक में हुआ खुलासा

Samsung Galaxy F70e 5G Specs

फीचर्स की बात करें, तो Samsung Galaxy F70e 5G फोन में कंपनी 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले में 800 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। साथ ही फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी और 2MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल हो सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। फोन की बैटरी 6000mAh की होगी। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर ऑल डे व नाइट चलने वाला बैकअप प्रोवाइड करेगी। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra में मिल सकता है Android Virtualisation का सपोर्ट, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

Samsung Galaxy F70e 5G leak Price range and specs

लीक की मानें, तो Samsung Galaxy F70e 5G फोन को 15000 रुपये से कम दाम में पेश किया जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया जाने वाला है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। इसमें 6GB RAM व 128GB स्टोरेज मिल सकती है।