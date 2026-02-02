Samsung Galaxy S26 और S26+ के स्पेसिफिकेशंस लीक, जानें क्या खास होगा इस फ्लैगशिप फोन में?

और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra में मिल सकता है Android Virtualisation का सपोर्ट, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Samsung अपनी नई Galaxy S26 Series को इस महीने लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लीक हुई रिपोर्ट और रेंडर्स ने इसके डिजाइन और फीचर्स का पर्दाफाश कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy S26 और Galaxy S26+ में लगभग एक जैसा रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसका मुख्य कैमरा 50MP का होगा। Galaxy S26 में 6.3 inch का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जबकि Galaxy S26+ में बड़ा 6.7 inch का Quad HD+ AMOLED स्क्रीन दिया जा सकता है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के स्पेक्स लीक, प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ मिल सकता है 200MP का कैमरा

Galaxy S26 और S26+ का डिजाइन किस तरह का होगा?

लीक हुए रेंडर्स के अनुसार, दोनों मॉडल का डिजाइन अपने पिछले वर्जन की तरह ही होगा लेकिन कैमरा आइलैंड में बदलाव देखने को मिलेगा। जहां Galaxy S25 Series में ट्रिपल रियर कैमरे बैक पर फ्लश थे, वहीं Galaxy S26 और S26+ में कैमरा थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में पतली बेजल्स और सेंट्रल होल-पंच सेल्फी कैमरा कटआउट होगा। यह डिजाइन यूजर्स को एक प्रीमियम और आधुनिक लुक देगा। और पढें: Tecno Pova Curve 2 जल्द होगा भारत में लॉन्च, डिजाइन से लेकर कैमरा तक जानें सब कुछ

Galaxy S26 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे?

Galaxy S26 में 6.3 inch की Full HD+ Dynamic AMOLED स्क्रीन और 137 ग्राम वजन होने की उम्मीद है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50MP का मुख्य कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो सेंसर शामिल होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। यह डिवाइस दो चिपसेट स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, कुछ मार्केट्स में Exynos 2600 SoC और बाकी में Snapdragon 8 Elite Gen 5। फोन Android 16 आधारित One UI 8.5 के साथ लॉन्च हो सकता है और इसमें 4300mAh की बैटरी दी जाएगी।

Galaxy S26+ में कौन-कौन से अपग्रेड मिल सकते हैं?

Galaxy S26+ में 6.7 inch का बड़ा Quad HD+ AMOLED डिस्प्ले होगा। इसके डायमेंशन 158.4 x 75.8 x 7.3mm और वजन लगभग 190 ग्राम हो सकता है। कैमरा और चिपसेट स्पेसिफिकेशंस Galaxy S26 के समान रहेंगे। वहीं इसकी बैटरी 4900mAh होगी और इसमें Wireless Power Share फीचर भी दिया जा सकता है।

Add Techlusive as a Preferred Source