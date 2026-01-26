Samsung फैन्स बेसब्री से Galaxy S26 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने Galaxy Unpacked event 2026 से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं की है। माना जा रहा है कि यह इवेंट अगले महीने फरवरी में आयोजित किया जा सकता है। फ्लैगशिप सीरीज के अलावा, कंपनी की मिड-रेंज Galaxy A सीरीज का नया फोन भारत में दस्तक देने वाला है। यह Samsung Galaxy A57 हो सकता है। फोन के सभी फीचर्स और भारतीय कीमत ऑनलाइन लीक हो चुकी है। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट लीक, Community Forum की रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Samsung Galaxy A57 Specifications (Expected)

-6.6 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले और पढें: Best Tablets under 20000: स्टडी से लेकर ऑफिस तक के काम करने वाले तगड़े टैब, कीमत 20 हजार से कम

-Exynos 1680 प्रोसेसर और पढें: Samsung लाया धाकड़ साउंड वाले स्पीकर्स, जानें कीमत

-8GB RAM व 12GB RAM

-50MP का प्राइमरी कैमरा

हाल ही में फोन TENAA पर स्पॉट किया गया था। यहां से फोन के सभी फीचर्स सामने आ चुके हैं। लिस्टिंग के मुताबिक, Samsung Galaxy A57 फोन में कंपनी 6.6 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले देने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Android 16 पर काम करेगा। यह फोन Exynos 1680 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। फोन में कंपनी 8GB RAM व 12GB RAM मिल सकती है। फोन की स्टोरेज 256GB तक की होगी।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दस्तक दे सकता है। इसमें 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 5MP का तीसरा कैमरा मिलने वाला है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को जगह मिल सकती है।

Trending Now

Samsung Galaxy A57 India Launch

माना जा रहा है कि कंपनी Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 फोन को अगले महीने ग्लोबल मार्केट में पेश कर सकती है। सैमसंग गैलेक्सी ए57 फोन की कीमत 45000 रुपये हो सकती है। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी ए37 5जी फोन की कीमत 35,000 रुपये के आसपास हो सकती है।