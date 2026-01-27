Published By: Manisha | Published: Jan 27, 2026, 06:26 PM (IST)
Samsung Galaxy A07 5G फोन जल्द ही भारत में दस्तक दे सकता है। लेटेस्ट लीक में फोन की भारतीय कीमत सामने आई है। इसके अलावा, यह फोन भारत से पहले ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। ऐसे में फोन के फीचर्स से जुड़ी जानकारी भी काफी हद तक साफ है। ग्लोबल मॉडल 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आया है। इसके अलावा, फोन 6nm octa-core प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। वहीं, फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Samsung Galaxy A57 फोन 50MP कैमरा के साथ मारेगा एंट्री! सभी फीचर्स-कीमत लीक
टिप्स्टर Abhishek Yadav ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर Samsung Galaxy A07 5G फोन की कीमत लीक की है। टिप्स्टर के मुताबिक, फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 15,999 रुपये होगी। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये होगी। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट लीक, Community Forum की रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
Exclusive ✨ Samsung Galaxy A07 5G Indian Pricing 🇮🇳
💰 4GB + 128GB – ₹15,999
💰 6GB + 128GB – ₹17,999 और पढें: Best Tablets under 20000: स्टडी से लेकर ऑफिस तक के काम करने वाले तगड़े टैब, कीमत 20 हजार से कम
Key highlights ⬇️
📱 IPS LCD display (notch)
⚡ MediaTek Dimensity 6300
🔋 Massive 6000mAh battery
🔌 25W wired charging
📸 50MP rear | 8MP front pic.twitter.com/k5yFOcOSyK
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 27, 2026
जैसे कि हमने बताया Samsung Galaxy A07 5G फोन ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। ग्लोबल मॉडल 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120H का है। इस डिस्प्ले में 800 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले का रेजलूशन 720×1,600 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड Samsung One UI 8.0 पर काम करता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कंपनी ने इस फोन में 6,000mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information