Redmi Turbo 5 Series लॉन्च डेट आई सामने, मिलेंगे भर-भर के फीचर

Xiaomi के Sub-brand Redmi ने अपनी नई Redmi Turbo 5 Series के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि यह सीरीज चीन में 29 जनवरी 2026 को शाम 7 बजे (भारत में 4:30 बजे) लॉन्च होगी। इस सीरीज में दो मॉडल शामिल होंगे, Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Max, साथ ही कंपनी ने घोषणा की कि इन स्मार्टफोन के साथ Redmi Buds 8 Pro और Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition भी लॉन्च होंगे, खास बात यह है कि Redmi Turbo 5 Max पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट से लैस होगा।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Redmi Turbo 5 Max में नई M10 OLED स्क्रीन दी गई है, जिसकी पिक ब्राइटनेस 3500 निट्स है। यह स्क्रीन 3840Hz PWM डिमिंग और DC डिमिंग सपोर्ट करती है और आंखों की सुरक्षा के लिए भी डिजाइन की गई है। फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, जो सामान्य अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से 30% तेज काम करता है। परफॉर्मेंस के मामले में, कंपनी का दावा है कि Dimensity 9500s चिपसेट वाले इस फोन का AnTuTu स्कोर 3.61 मिलियन से ज्यादा होगा। इसके अलावा फोन में LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज भी दिया गया है, जिससे यह गेमिंग और मल्टीटास्किंग में शानदार परफॉर्मेंस देगा।

कैमरा और कनेक्टिविटी

कैमरा और कनेक्टिविटी के मामले में Redmi Turbo 5 Max में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें मुख्य कैमरा Light Hunter 600 सेंसर और OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में डुअल Wi-Fi एक्सेलेरेशन फीचर भी मिलेगा, जो इंटरनेट कनेक्शन को और मजबूत बनाएगा। बैटरी के मामले में यह स्मार्टफोन बेहद खास है, क्योंकि इसमें 9000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। यह बैटरी 100W वायर्ड और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही बैटरी में 16% सिलिकॉन का यूज किया गया है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहती है।

डिजाइन और फीचर्स

Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोन डिजाइन और फीचर्स के मामले में भी शानदार है। यह ऑरेंज कलर में पेश किया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है। बड़ी स्क्रीन, ताकतवर चिपसेट, शानदार बैटरी और हाई-एंड कैमरा फीचर्स इसे गेमर्स और टेक प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं। Xiaomi की यह नई Turbo Series चीन में लॉन्च के बाद जल्द ही वैश्विक बाजारों में भी पहुंच सकती है।