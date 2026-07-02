OPPO Reno 16 Series India launch: लंबे इंतजार के बाद फाइनली ओप्पो कंपनी ने रेनो 16 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने 2 फोन OPPO Reno 16 और OPPO Reno 16C फोन पेश किए हैं। इस फोन के साथ कंपनी ने पहली बार HoloVerse 3D डिजाइन पेश किया है, जो कि फोन के बैक पर देखा जा सकता है। इन फोन के साथ कंपनी ने OPPO Bubble भी भारत में लॉन्च किया है, जो कि कंपनी का पहला स्मार्ट कैमरा मिरर डिवाइस है, जिसके जरिए आप बैक कैमरा से सेल्फी के सकेंगे। इसके साथ OPPO Enco Air5 भी भारत में लॉन्च हो गया है। और पढें: 4099 रुपये तक सस्ता हुआ OPPO F33 Pro 5G, Flipkart-Amazon दे रहे सस्ते में खरीदने का सुनहरा Chance

OPPO Reno 16 Series Price in India

कीमत की बात करें, तो OPPO Reno 16 5G को कंपनी ने 61,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 67,999 रुपये है। और पढें: Upcoming Smartphones: Samsung Galaxy M47 5G से लेकर OnePlus N6 तक, अगले हफ्ते धमाल मचाने आ रहे ये फोन

वहीं, दूसरी ओर OPPO Reno 16c फोन को कंपनी ने 46,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को कंपनी ने 49,999 रुपये में पेश किया गया है। इसका 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 55,999 रुपये में आता है। इन स्मार्टफोन्स की सेल भारत में 9 जुलाई 2026 से भारत में शुरू हो चुकी है। इसे आप Amazon, Flipkart और OPPO की कंपनी के जरिए खरीद सकेंगे।

OPPO Reno 16 5G Specifications

फीचर्स की बात करें, ओप्पो रेनो 16 5जी फोन में कंपनी ने 6.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, पीक ब्राइटनेस 1800 Nits की है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6700mAh की है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO Reno 16c 5G Specifications

ओप्पो रेनो 16सी 5जी फोन में कंपनी ने 6.57 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, पीक ब्राइटनेस 1400 Nits की है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7300 (4nm) प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग दी गई है।

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फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।