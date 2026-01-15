Redmi Note 15 Pro 5G धाकड़ फीचर्स के साथ जल्द भारत में देगा दस्तक, यहां हुआ लिस्ट

Redmi Note 15 Pro 5G को ग्लोबल मार्केट में उतारा जा चुका है। अब इस स्मार्टफोन को भारत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच फोन को पॉपुलर सर्टिफिकेशन वेबसाइट Geekbench पर देखा गया है, जहां से इसकी रैम और चिपसेट की जानकारी मिली है, लेकिन डिस्प्ले व बैटरी जैसे अन्य स्पेक्स से जुड़ी कोई डिटेल नहीं मिली है। आपको बता दें कि हाल ही में नोट 15 सीरीज के Redmi Note 15 5G को भारत में लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग से लैस 5520mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ मोबाइल फोन में 108MP का बैक और 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और पढें: Snapdragon 8 Elite Gen 5 और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा Xiaomi का नया फोन, लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स

RAM और Processor

गैजेट्स 360 ने अपनी रिपोर्ट में टिप्सटर अभिषेक यादव का हवाला देते हुए बताया कि Redmi Note 15 Pro 5G को गीकबेंच सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। लिस्टिंग की मानें, तो अपकमिंग फोन में 8 जीबी रैम मिल सकती है। पावर के लिए फोन में ARMv8 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.6GHz होगी।

इस चिपसेट को MediaTek Dimensity 7400 माना जा रहा है। इसके साथ Mali-G615 MC2 जीपीयू और Android 15 पर काम करने वाला HyperOS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इस डिवाइस को सिंगल कोर में 1,051 प्वाइंट और मल्टी-कोर में 2,938 प्वाइंट मिले हैं।

अन्य फीचर्स

अगर ग्लोबल वेरिएंट भारत आता है, तो यह स्मार्टफोन 6.83 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 2772×1280 पिक्सल है। इसको Dolby Vision और HDR10+ मिला है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Dragon Crystal Glass भी लगाया गया है।

कैमरे पर नजर डालें, तो फोन 200MP कैमरा से लैस है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए 20MP का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन की बैटरी 6,580mAh की है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी, जीपीएस, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

यह वेरिएंट Android 15 बेस्ड Hyper OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। साथ में पिन, पैटर्न और पासवर्ड लगाने की सुविधा मिलती है।

कितनी होगी भारत में कीमत ?

स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अभी तक रेडमी नोट 15 प्रो 5जी की भारत में लॉन्चिंग या कीमत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है, मगर लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस डिवाइस की कीमत भारतीय बाजार में 35,000 से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है।