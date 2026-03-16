Realme P4 Lite 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी के Realme P4 Lite 4G का ही 5G मॉडल होने वाला है। इससे पहले कंपनी Realme P4 सीरीज के तहत पहले ही 5 स्मार्टफोन लेकर आ चुकी है, जिसमें Realme P4, Realme P4 Pro, Realme P4x, Realme P4 Power और Realme P4 Lite 4G फोन शामिल है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Huawei फिर करेगा भारत में वापसी? Flipkart पर दिखा नया टैबलेट

Flipkart पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए Realme P4 Lite 5G फोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन 19 मार्च को भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने रिवील किया है कि यह फोन 7000mAh जंबो बैटरी से लैस होने वाला है। और पढें: भारत में जल्द एंट्री लेने वाला है Realme 16T 5G, BIS लिस्टिंग में आया सामने

Realme P4 Lite 4G Specs

-144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और पढें: OPPO F31 5G को सस्ते में घर लाने का सुनहरा मौका, 1500 तक गिरी 7000mAh बैटरी वाले फोन की कीमत

-MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर

-IP64 रेटिंग

-13MP कैमरा प्राइमरी कैमरा

-7000mAh बैटरी

-14GB तक की RAM

फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन के कई फीचर्स की जानकारी सामने आई है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देने वाली है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस होगा। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मौजूद होगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP कैमरा प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। फोन की बैटरी 7000mAh की होगी। कंपनी फोन में 14GB तक की RAM देने वाली है।

कंपनी का दावा है कि रियलमी पी4 लाइट 5जी फोन में 4 साल तक का “Zero Lag” एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड Realme UI 7.0 पर काम करेगा। कंपनी फोन में “ColorPop” डिजाइन भी पेश करने वाली है।

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फिलहाल कंपनी ने फोन के सभी फीचर्स की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, यह फोन 19 मार्च को भारत में दस्तक देगा। 19 मार्च को फोन के सभी स्पेक्स व कीमत से जुड़ी जानकारी रिवील की जाएगी।