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Realme Narzo 90 5G को 571 रुपये देकर घर लाने का मौका, 7000mAh बैटरी फोन पर Amazon की डील

Realme Narzo 90 5G get 571 EMI Offer on Amazon 7000mAh battery phone Price in India specs: रियलमी के फोन पर सुनहरी डील। बस इतने पैसे देकर लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 25, 2026, 06:41 PM (IST)

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Realme Narzo 90 5G (5)zoom icon
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Realme Narzo 90 5G Display

Realme Narzo 90 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.57 इंच का है। साथ ही डिस्प्ले में कंपनी ने 4000 Nits की ब्राइटनेस दी गई है।

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Realme Narzo 90 5G Performance

Realme Narzo 90 5G फोन 6nm MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 के साथ आता है, जिसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगे।

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Realme Narzo 90 5G RAM

Realme Narzo 90 5G को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के ऑप्शन शामिल है।

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Realme Narzo 90 5G Camera

Realme Narzo 90 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी सेंसर शामिल है।

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Realme Narzo 90 5G Selfie Camera

Realme Narzo 90 5G में 50MP AI सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।

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Realme Narzo 90 5G Battery

Realme Narzo 90 5G में 7000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

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Realme Narzo 90 5G Price

Realme Narzo 90 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 18,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सेल के दौरान 16,249 रुपये में खरीद सकेंगे।