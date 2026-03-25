Realme Narzo 90 5G को 571 रुपये देकर घर लाने का मौका, 7000mAh बैटरी फोन पर Amazon की डील

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Realme Narzo 90 5G Display

Realme Narzo 90 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.57 इंच का है। साथ ही डिस्प्ले में कंपनी ने 4000 Nits की ब्राइटनेस दी गई है।