Realme P4 Lite 4G: 6300mAh बैटरी के साथ आया नया फोन, शुरुआती कीमत 8000 से कम

Realme P4 Lite 4G भारत में लॉन्च हो गया है। यह P-सीरीज का लेटेस्ट डिवाइस है। इसे तीन शानदार कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज वेरिएंट में उतारा गया है। इसमें Unisoc चिप के साथ-साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज और फास्ट चार्जिंग से लैस 6300mAh की बैटरी मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन भी दी गई है। आइए जानते हैं रियलमी के लेटेस्ट फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में यहां… और पढें: Realme Narzo 90 5G पर 1000+1000 रुपये की छूट, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई धाकड़ फीचर्स

Realme P4 Lite 4G के स्पेसिफिकेशन

रियलमी पी4 लाइट Android 15 बेस्ड realme UI 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच की एचडी प्लस आईपीएस LCD स्क्रीन है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और रेजलूशन 720×1600 पिक्सल है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। और पढें: 7000mAh बैटरी वाला Realme GT 7T हुआ 5,550 रुपये सस्ता, यहां मिल रही गोल्डन क्रेकर डील

इस फोन के बैक में 13MP का Omnivision OV13B लेंस लगा है। इसका अपर्चर f/2.2 है। सेल्फी के लिए हैंडसेट में 5MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। बेहतर परफॉर्म करने के लिए फोन में UNISOC T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G57 MP1 GPU मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी तक है। इसको एसडी कार्ड की मदद से 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस मोबाइल फोन में 6300mAh की बैटरी दी गई है। इसको 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें 6 वॉट रिवर्स चार्जिंग मिलती है। इसको IP54 की रेटिंग दी गई है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है।

कितनी है पी4 लाइट की कीमत ?

Realme P4 Lite की कीमत 9999 रुपये है, लेकिन 1000 के डिस्काउंट कूपन व बैंक ऑफ के साथ इसे 7999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 11,999 रुपये की बजाय 2 हजार की छूट के साथ 9,999 रुपये में मिलेगा। इसकी सेल 24 फरवरी से ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग साइट Flipkart पर लाइव होगी।

जनवरी 2026 में उठा इस फोन से पर्दा

रियलमी ने जनवरी के मध्य में Realme 16 Pro 5G से पर्दा उठाया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 34,999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन में 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Max प्रोसेसर और 256GB की स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 200MP का कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलती है।