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50MP कैमरा वाले OPPO A5 Pro 5G को कम दाम में खरीदने का सुनहरा चांस, मिल रही धमाका डील

OPPO A5 Pro 5G gets 1000 discount 633 emi flipkart offer price specs and features: ए5 प्रो 5जी को सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 25, 2026, 11:45 AM (IST)

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OPPO A5 Pro 5G Storage Size and Weight

OPPO A5 Pro फोन में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इससे आप बिना अतिरिक्त स्टोरेज के अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस डिवाइस की हाइट 16.48cm, चौड़ाई 7.55cm और थिकनेस 0.78cm है। इसका वजन 194 ग्राम है।

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OPPO A5 Pro 5G Display

ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का LCD डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और पिक्सल डेंसिटी 264 PPI है। इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स है।

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OPPO A5 Pro 5G Camera

OPPO A5 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का वाइड एंगल लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 और फील्ड ऑफ व्यू 75° है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसके साथ दूसरा 2MP का मोनोक्रोम सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

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OPPO A5 Pro 5G Chip

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए OPPO A5 Pro में 8-कोर वाला MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ ARM Mali-G57 जीपीयू भी दिया गया है।

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OPPO A5 Pro 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 8MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, डुअल व्यू, टाइम-लैप्स और स्क्रीन फिल लाइट जैसे मोड मिलते हैं।

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OPPO A5 Pro 5G Battery

OPPO A5 Pro 5G स्मार्टफोन 5800mAh बैटरी से लैस है। इसको 45W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके साथ हैंडसेट में Geomagnetic, Proximity और Acceleration जैसे सेंसर मिलते हैं।

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OPPO A5 Pro 5G Price

OPPO A5 Pro फोन Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 18,000 रुपये है। इस कीमत में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।

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OPPO A5 Pro 5G Deals

डील की बात करें, तो इस स्मार्टफोन पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इसके अलावा, डिवाइस पर 633 रुपये प्रति माह की EMI भी दी जा रही है।