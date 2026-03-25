50MP कैमरा वाले OPPO A5 Pro 5G को कम दाम में खरीदने का सुनहरा चांस, मिल रही धमाका डील

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OPPO A5 Pro 5G Camera

OPPO A5 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का वाइड एंगल लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 और फील्ड ऑफ व्यू 75° है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसके साथ दूसरा 2MP का मोनोक्रोम सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।