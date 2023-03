Realme ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Realme C55 की लॉन्चिंग को टीज करना शुरू कर दिया है। स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में अगले हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है। लोकप्रिय टिप्स्टर ने इसकी लॉन्चिंग डेट लीक की है। साथ ही फोन में मिलने वाले सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा भी किया है। इसे भारत समेत अन्य कई बाजारों में भी लॉन्च किया जाएगा। फोन की लॉन्च डिटेल और स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Realme C55 का टीजर वीडियो जारी, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का हुआ खुलासा

Tipster Paras Guglani के मुताबिक, Realme C55 को ग्लोबल मार्केट में 7 मार्च, 2023 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही इसकी सेल शुरू हो जाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। टिप्स्टर ने यह भी बताया है कि भारतीय बाजार में रियलमी के इस फोन को इस साल के अंत में उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read - Realme C55 की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले खुलासा, इसमें मिलेगा Helio G85 SoC और 8GB RAM

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टिप्स्टर ने ट्वीट करके फोन के सभी फीचर्स लीक किए हैं। इसके अनुसार, अपकमिंग Realme C55 में Helio G88 चिपसेट दिया जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज से लैस होगा। Also Read - Realme C55 फोन में मिलेगा iPhone वाला Dynamic Island फीचर! माधव सेठ ने दिए संकेत

हैंडसेट 5000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। फोन में 33W SuperVOOC का सपोर्ट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए 64MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा।

YouTube पर हाल में Realme C55 का हैंड्स ऑन वीडियो लीक हुआ है। वीडियो की मानें तो फोन में 6.52 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

[Exclusive]

Realme C55 launching on 7th march globally and later in india ✅✅

64MP AI Camera

8GB RAM + 256GB ROM

16GB Dynamic RAM”

33W SUPERVOOC Charge

5000mAh Massive Battery

Helio G88

Sale will begin the next day after launch ✅#RealmeC55 #Realme pic.twitter.com/9AujP4UU3i

— Paras Guglani (@passionategeekz) February 28, 2023