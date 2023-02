रियलमी के पोर्टफोलियो में C-सीरीज का नया डिवाइस Realme C55 जल्द ऐड होने वाला है। हाल ही में इस अपकमिंग डिवाइस की कीमत लीक हुई थी। अब अब एक नई टीजर वीडियो सामने आई है, जिसमें अगामी मोबाइल फोन के डिजाइन को देखा जा सकता है। इसके अलावा, फीचर्स की भी जानकारी मिली है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपकमिंग हैंडसेट की लॉन्चिंग, कीमत या फिर कीमत के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है। Also Read - Realme C55 की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले खुलासा, इसमें मिलेगा Helio G85 SoC और 8GB RAM

पॉपुलर टिप्सटर पारस गुगलानी ने अगामी Realme C55 का टीजर वीडियो साझा की है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि फोन का डिजाइन रेडमी 10 4G से मिलता-जुलता है। इसके बैक-पैनल में दो अलग-अलग कैमरा सेंसर हैं।

Realme C55 launching this march in India ✅✅🇮🇳🇮🇳

#Realme pic.twitter.com/bkAKggnFgZ

— Paras Guglani (@passionategeekz) February 26, 2023