भारत में जल्द एंट्री लेने वाला है Realme 16T 5G, BIS लिस्टिंग में आया सामने

Realme 16T 5G और Realme P4R 5G को लेकर भारत में लॉन्च की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही इन दोनों नए स्मार्टफोन्स को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। हाल ही में Realme 16T 5G का मॉडल नंबर भारतीय सर्टिफिकेशन वेबसाइट Bureau of Indian Standards (BIS) पर देखा गया है। आमतौर पर किसी भी स्मार्टफोन के BIS डेटाबेस में दिखाई देने का मतलब होता है कि उसका भारत में लॉन्च काफी नजदीक है। इसी वजह से माना जा रहा है कि Realme बहुत जल्द ये फोन भारत में लॉन्च कर सकता है, हालांकि कंपनी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और पढें: Realme 16T 5G और P4R 5G के कलर और स्टोरेज आए सामने, लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा

क्या मिलेंगे RAM और Storage ऑप्शन?

रिपोर्ट के अनुसार BIS वेबसाइट पर जिस Realme स्मार्टफोन का मॉडल नंबर RMX5268 दिखाई दिया है, उसे Realme 16T 5G से जोड़ा जा रहा है, हालांकि इस लिस्टिंग में फोन के फीचर्स या स्पेसिफिकेशन की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिर भी लीक्स के आधार पर कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन तीन अलग-अलग मेमोरी वेरिएंट में आ सकता है। इसमें 6GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज, 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज और 8GB RAM के साथ 256GB Storage का ऑप्शन मिल सकता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो फोन को Aurora Green, Starlight Black और Starlight Red जैसे कलर्स में लॉन्च किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस फोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। और पढें: Realme Narzo 90 Series 5G: जल्द होने वाली है भारत में धमाकेदार लॉन्च, Amazon पर होगी बिक्री

पिछले मॉडल Realme 15T 5G में क्या थे खास फीचर्स?

अगर इसके पिछले मॉडल Realme 15T 5G की बात करें तो कंपनी ने उसमें कई दमदार फीचर्स दिए थे। इस स्मार्टफोन में 6.57-inch का FULL-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 60W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में बेहतर हीट मैनेजमेंट के लिए बड़ा VC कूलिंग सिस्टम और ग्रेफाइट शीट भी दी गई है।

Add Techlusive as a Preferred Source

क्या नए फोन में अलग-अलग वेरिएंट और स्टाइलिश कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे?

वहीं दूसरी तरफ कंपनी के दूसरे अपकमिंग स्मार्टफोन Realme P4R 5G को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि यह फोन भी कई RAM और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। संभावित कॉन्फिगरेशन में 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल हो सकते हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसे Lavender Glare, Silver Glare और Titanium Glare जैसे कलर्स में पेश किया जा सकता है। फिलहाल कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन BIS सर्टिफिकेशन के बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में Realme भारत में इन नए 5G फोन्स से जुड़ी आधिकारिक जानकारी भी शेयर कर सकती है।