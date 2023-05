Realme 11 Pro+ 5G स्मार्टफोन 10 मई को चीन में लॉन्च होने वाला है। पिछले काफी समय से कंंपनी स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज कर रही है। इतना ही नहीं, चीन में लॉन्च होने से पहले ही रियलमी ने इस अपकमिंग फोन के डिजाइन और खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा भी कर दिया है। अब कंपनी ने इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग भी कन्फर्म कर दी है। चीन के बाद इसे ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन की ग्लोबल लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने बताए Realme 11 Pro+ के खास फीचर्स, जानें डिटेल

Realme Global ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक मिड रेंज स्मार्टफोन की भारत में लॉन्चिंग को टीज किया है। कंपनी ने अभी ग्लोबल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। Also Read - Realme 11 में मिलेगा कर्व्ड डिस्प्ले, जानें प्रीमियम लुक्स वाले फोन की अन्य खूबियां

10 मई को चीन में लॉन्च होने के कारण कंपनी ने स्मार्टफोन के कई स्पेसिफिकेशन कन्फर्म कर दिए हैं। ग्लोबल टीजर इमेज में भी यह हिंट दी है कि स्मार्टफोन को 200MP के मेन कैमरे के साथ लाया जा सकता है। फोन के चीनी वेरिएंट में इस फीचर को कन्फर्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी ग्लोबल और चीन वेरिएंट में एक जैसा कैमरा सेटअप देने की योजना में है। Also Read - Realme 11 सीरीज का डिजाइन आया सामने, नजर आएगा 200MP का कैमरा और MediaTek Dimensity 7000 चिपसेट

साथ ही, इससे यह भी कन्फर्म हो गया कि चीन के साथ-साथ कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी लाने के लिए तैयार है।

Step aside as we ZOOM to the head of the class…

64MP, 108MP, __MP

Tell us in the comments how many megapixels the upcoming #realmeNumberSeries is going to have. pic.twitter.com/B4AuBFc04b

— realme (@realmeglobal) May 4, 2023