Samsung Unpacked Event 2026: सैमसंग कंपनी का साल का दूसरा अनपैक्ड इवेंट आज 22 जुलाई को आयोजित किया गया है। इस इवेंट के दौरान कंपनी ने फाइनली अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल और फ्लिप फोन को लॉन्च कर दिया है। फोल्ड की बात करें, तो इस साल कंपनी ने दो फोल्ड फोन Samsung Galaxy Z Fold 8 और Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra को पेश किया है। वहीं, इनके साथ Samsung Galaxy Z Flip 8 भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026: फोल्डेबल फोन और एडवांस स्मार्टवॉच से आज उठेगा पर्दा! जानें कब और कहां देखें इवेंट

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Specs

डिजाइन की बात करें, तो यह कंपनी का सबसे पतला फोल्ड फोन है, जो कि 4.1mm Slim है। कंपनी ने इसमें Armor Flex Hinge दिए हैं। Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 8 इंच का Dynamic AMOLED प्राइमरी डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, फोल्ड होने के बाद डिस्प्ले साइज 6.5 इंच का हो जाता है। डिस्प्ले में 5000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस फोन में तीन वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मिलती है। यह फोन Android 17 बेस्ड OneUI 9 पर काम करता है। इस फोन में Graphite, Cream, Violet Shadow और Green Shadow कलर ऑप्शन मिलते हैं। और पढें: Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra और Z Flip 8 लॉन्च से 1 दिन पहले कीमतें हुई लीक, इस बार 3 लाख तक जाएगी रकम!

और पढें: इंतजार खत्म! Samsung Galaxy Unpacked 2026 की डेट कंफर्म, इस दिन आएंगे कंपनी के लेटेस्ट फोल्डेबल फोन

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 200MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, 10MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। वहीं, 10MP का मेन कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10MP का मेन और 10MP का ही सेकेंडरी सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 20W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसका वजन 215 ग्राम है।

Samsung Galaxy Z Fold 8 Specs

Samsung Galaxy Z Fold 8 के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 7.6 इंच का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X प्राइमरी डिस्प्ले दिया है। फोल्ड करने के बाद फोन में 5.5 इंच का WUXGA+ Dynamic AMOLED 2X कवर डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 3000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस फोन में तीन वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मिलती है। यह फोन Android 17 बेस्ड OneUI 9 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का वाइड कैमरा मिलता है। इस फोन में भी सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 10MP का मेन और 10MP का ही सेकेंडरी सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 4800mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इस फोन में Graphite, Cream, Lavender और

Samsung Galaxy Z Flip 8 Specs

Samsung Galaxy Z Flip 8 के फीचर्स पर नजर डालें, तो इस फोन में 6.9 इंच का full-HD+ Dynamic AMOLED 2X प्राइमरी डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, फोन का कवर डिस्प्ले 4.1 इंच का है। इस डिस्प्ले में 3000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Exynos 2600 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस फोन में तीन वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मिलती है। यह फोन Android 17 बेस्ड OneUI 9 पर काम करता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर सेटअप का हिस्सा है। इस फोन में भी सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 10MP का मेन और 10MP का ही सेकेंडरी सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 4300mAh की है, जिसके साथ आपको 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यह फोन 6.1mm पतला है। वहीं, इसका वजन 180 ग्राम है। इस फोन में भी Armor Aluminium Hinge जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस फोन में Graphite, Cream, Pink और Mint कलर ऑप्शन मिलेंगे।