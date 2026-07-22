Google लाया Gemini के तीन एडवांस AI मॉडल, कोडिंग करने से लेकर सिक्योरिटी की खामियां ढूंढने में करेंगे मदद

Google ने अपने यूजर्स को ध्यान में रखकर तीन एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash Cyber और Gemini 3.5 Flash Lite को लॉन्च कर दिया गया है। इन तीनों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है। इन तीनों के आने से Anthropic और OpenAI के एआई मॉडल को टक्कर मिलेगी। और पढें: Google की Gemini को लेकर बड़ी तैयारी, ला आ रहा नई AI चिप!

Gemini 3.6 Flash

गूगल के लेटेस्ट AI मॉडल को डीपमाइंड द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले Gemini 3.6 Flash मॉडल की बात करें, तो यह तीनों में सबसे पावरफुल मॉडल है। यह मिनटों में कोड जनरेट करने के साथ फाइनेंस टास्क को पूरा कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि लेटेस्ट मॉडल पुराने एआई मॉडल की तुलना में सभी टास्क के लिए 17 प्रतिशत कम टोकन इस्तेमाल करता है। और पढें: Google Vids हुआ पहले से ज्यादा स्मार्ट, मिनटों में बना सकेंगे खुद की AI Video

जेमिनी 3.5 फ्लैश साइबर (Gemini 3.5 Flash Cyber) खास मॉडल है। यह कम खर्च में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी खामियों की पहचान करके उन्हें ठीक करने में सहायता करता है। वहीं, जेमिनी 3.5 फ्लैश लाइट को स्पेशली एआई एजेंट्स को मैनेज करने के लिए तैयार किया गया है, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। और पढें: गूगल ने भारत में लॉन्च किया फ्री AI कोर्स, अब मुफ्त में सीखें AI मॉडल्स बनाना

गूगल जेमिनी की प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डायरेक्टर Tulsee Doshi का कहना है कि नए फ्लैश मॉडल बहुत फास्ट हैं। ये क्वालिविटी के साथ रिजल्ट शो करने में सक्षम हैं। इन मॉडल को लाने का उद्देश्य यूजर्स को तेज और भरोसेमंद एआई अनुभव देना है। इसलिए इन मॉडल को तैयार किया जा रहा है।

इस मॉडल पर चल रहा काम

बता दें कि गूगल इस समय AI क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए सबसे एडवांस मॉडल Gemini 3.5 Pro पर काम कर रहा है। इसे हाई-एंड परफॉर्मेंस सिस्टम माना जा रहा है, जो मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से सेकेंड़ों में पूरा कर देगा।

इस महीने लॉन्च किया फ्री AI कोर्स

अंत में आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि गूगल ने AI (Artificial Intelligence) को बढ़ावा देने के लिए पिछले हफ्ते AI कोर्स को फ्री में पेश किया था। इसे भी डीपमांइड विंग ने बनाया है। यह 56 घंटे का कोर्स है, जिसमें जेमिनी जैसे मॉडल को बनाना सिखाया गया है। अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को पूरा करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा।

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इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने NASSCOM, IISc बेंगलुरु और AVPN से हाथ मिलाया है। कंपनी का मानना है कि इससे भारत में लोग एआई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और यह भविष्य में उनके बहुत काम आएगा।