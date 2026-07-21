Tecno Camon 50 Ultra 5G की भारत में सेल शुरू, लॉन्च ऑफर में 3000 रुपए की छूट, जानें कीमत और फीचर्स

Tecno Camon 50 Ultra 5G की भारत में सेल शुरू हो चुकी है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-700C कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे 45W वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके साथ हैंडसेट में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है। आज यानी 21 मई को इस फोन की पहली सेल शुरू हो गई है और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon के जरिए खरीदा जा सकता है। और पढें: Tecno Camon 50 Ultra 5G फोन 50MP सेल्फी कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

कीमत और ऑफर

Tecno Camon 50 Ultra 5G की कीमत 39,999 रुपये है। इसमें बस 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ही आता है। इस पर 3000 रुपये की इंस्टेंट छूट दी जा रही है। जिससे इसकी कीमत 36,999 रुपये रह जाएगी। इसके अलावा, कंपनी 6 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रही है। और पढें: Tecno Camon 50 Ultra 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, इस तारीख को आएगा ये फोन

फीचर्स

इस डिवाइस में 6.78 इंच का 1.5K roXDR कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसे Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i ग्लास लगा है, जिससे स्क्रीन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर और Adreno 840 GPU दिया गया है। इसके साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। और पढें: MWC 2026: Tecno ने पेश किया नया स्मार्टफोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

फीचर डिटेल्स डिजाइन प्रीमियम डिजाइन, 7.6mm स्लिम प्रोफाइल डिस्प्ले 6.78-इंच 1.5K ProXDR कर्व्ड AMOLED रेजोल्यूशन 1208 × 2644 पिक्सल रिफ्रेश रेट 144Hz तक स्क्रीन प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass 7i प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7400 Ultra रैम 8GB स्टोरेज 256GB ड्यूरेबिलिटी MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड वॉटर/डस्ट रेजिस्टेंस IP66, IP68, IP69 और IP69K रियर कैमरा 50MP Sony LYT-700C (OIS) + 50MP टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल ज़ूम) + 8MP अल्ट्रा-वाइड (112° FOV) फ्रंट कैमरा 50MP ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा बैटरी 6,500mAh फास्ट चार्जिंग 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग नेटवर्क 5G, 4G LTE कनेक्टिविटी ड्यूल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, USB Type-C डाइमेंशन 162.37 × 76.97 × 7.75mm

कैमरा

कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का Sony LYT-700C सेंसर दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम से लैस है। वहीं 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा मौजूद है।

बैटरी और बाकी डिटेल

यह प्रीमियम स्मार्टफोन 6500mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है। फोन को धूल और पानी से बचाने के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी गई है। यह मोबाइल Cypress Green, Misty Purple और Nebula Titanium जैसे तीन रंगों में उपलब्ध है।

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इस फोन में डॉल्बी एटमॉस वाले स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou और USB Type-C पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।