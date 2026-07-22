Realme Narzo 100x 5G की भारत में आज से सेल शुरू, जानिए इस 8000mAh बैटरी वाले फोन की कीमत और फीचर्स

Realme Narzo 100x 5G Sale in India: रियलमी का ये फोन 15 जुलाई को लॉन्च हुआ था। आज यानी 22 जुलाई को इस स्मार्टफोन की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर दोपहर 12 बजे से लाइव हो चकी है। इस पर बंपर डिस्काउंट से लेकर कूपन जैसे ऑफर तक मिलेगा। टॉप फीचर्स की बात करें, तो फोन में 8000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। इसमें 6.8 इंच डिस्प्ले मिलता है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा दिया गया है। और पढें: Realme Narzo 100x 5G फोन 8000mAh बैटरी के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत

प्राइस और ऑफर

रियलमी नारजो 100x फोन को भारतीय बाजार में तीन वेरिएंट में उतारा गया है।

इस फोन के 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 20,999 रुपये है और ऑफर लगा कर 18,499 रुपये है।

इसका 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल 22,999 रुपये में मिल रहा है और ऑफर लगा कर 20,499 रुपये तक कम हो जाते हैं।

वहीं 6GB+256GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है और ऑफर लगा कर 22,499 रुपये।

डिस्प्ले

फोन में Android 16 बेस्ड Realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 144हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस और रेजलूशन HD+ (1570 × 720 पिक्सल) है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी तक है। इसमें 6 जीबी तक रैम दी गई है।

कैमरा

फोटो और वीडियो के लिए रियलमी के नए स्मार्टफोन में 50MP का का डुअल AI रियर कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ AI Pulse Light रिंग भी मिलती है, जिसे अलग-अलग नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस के फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी

ये फोन 8000mAh बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के साथ आता है। इसको 45 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा 27 वॉट और 13.5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं। गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इसमें Bypass Charging फीचर भी दिया गया है।

इस हैंडसेट में Gemini Live, AI Notes Assistant और AI Eraser जैसे AI फीचर्स दिए गए हैं। इसको IP65 रेटिंग भी दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।

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बाकी डिटेल

इसमें मजबूती के लिए ArmorShell डिजाइन, MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और गीले, ऑयली या दस्ताने पहनकर भी स्क्रीन इस्तेमाल करने का सपोर्ट दिया गया है।