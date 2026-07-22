Published By: Manisha | Published: Jul 22, 2026, 02:20 PM (IST)
Instagram अपने यूजर्स के लिए नया Music बदलने का फीचर लेकर आया है। अभी तक यूजर्स पोस्ट अपलोड करते हुए ही पोस्ट में म्यूजिक लगा सकते थे। पोस्ट पब्लिश हो जाने के बाद उन्हें म्यूजिक बदलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। वहीं, अब फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स की इस परेशानी को भी दूर कर दिया है। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आ गया है, जिसके तहत अब आप पुराने पोस्ट में लगे गाने व म्यूजिक को पोस्ट पब्लिश होने के बाद भी एडिट करके बदल सकेंगे। इंस्टाग्राम आज के समय में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप बन चुका है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम पर हर कोई रील्स देखने व अपलोड करना पसंद करता है। इसके अलावा, आप अपनी फोटो पोस्ट करते हुए उसे और मजेदार बनाने के लिए म्यूजिक फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं नए फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Facebook और Instagram अचानक हुए डाउन, दुनियाभर में घंटों परेशान रहे यूजर्स, जानें पूरा मामला
Creators के ऑफिशियल अकाउंट पर Instagram ने नए फीचर को अनाउंस किया है। इसके अलावा, इंस्टाग्राम के हेड Adam Mosseri ने भी पोस्ट शेयर कर नए फीचर की जानकारी दी। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट कर दिया है, जिसमें यूजर्स अब पोस्ट पब्लिश होने के बाद भी अपनी पोस्ट की ऑडियो व म्यूजिक को बदल सकेंगे। इससे उनके पोस्ट के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर व रीच आदि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक यूजर्स को एक बार पोस्ट पब्लिश हो जाने के बाद उसमें म्यूजिक को बदलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। अगर आप म्यूजिक बदलना चाहते थे, तो अभी तक आपको पोस्ट को दोबारा से अपलोड करना पड़ता था। और पढें: Instagram Reels से बनाएं Animated Stickers, जानें कैसे
View this post on Instagram
1. अगर आप भी अपने पुराने पोस्ट में नए ट्रेडिंग म्यूजिक व ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो आपको बस अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करना है।
2. इसके बाद अपनी उस पोस्ट पर जाएं, जिसका ऑडियो आप बदलना चाहते हैं।
3. अब आपको पोस्ट के कॉर्नर पर दिख रहे 2 लाइन्स पर क्लिक करना है।
4. यहां आपको Edit वाले ऑप्शन पर जाना है।
5. इसके बाद आपको नया Audio track बदलने का ऑप्शन दिखेगा।
6. अब अपने पसंद का कोई नया ऑडियो सिलेक्ट करके उसे पोस्ट में सेव कर दें।
Preservation of Engagement: नए म्यूजिक बदलने वाले ऑप्शन के साथ आपको अब पुराने पोस्ट को डिलीट नहीं करना पड़ेगा। आप उस पोस्ट में ही नया ट्रैक लगा सकते हैं, जिससे आपके पुराने लाइक्स, शेयर व Reach आदि पहले जैसे ही रहेंगे।
Trend Adaptation: समय के साथ-साथ ट्रेंड बदलते रहते हैं। 2 महीने पहले आपके अपनी खास पोस्ट पर ट्रेंडिंग ऑडियो लगाया था, जो अब काम नहीं कर रही… तो अब आप उस पोस्ट में नई ट्रेडिंग ऑडियो लगा सकेंगे।
कंपनी ने इस नए फीचर को फेज मैनर में रोलआउट किया है। ऐसे में कई यूजर्स को नया फीचर मिल चुका है, तो कई यूजर्स तक इस फीचर को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information