comscore
ENG

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 स्मार्टवॉच 5000 Nits ब्राइट डिस्प्ले के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 फाइनली Samsung Galaxy Unpacked इवेंट के दौरान लॉन्च हो गई है। वॉच में आपको कई बैंड डिजाइन मिलने वाले हैं। यहां जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन।

Published By: Manisha | Published: Jul 22, 2026, 08:51 PM (IST)

Samsung (3)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Samsung Galaxy Unpacked Event 2026 इवेंट के दौरान कंपनी ने फोल्डेबल फोन के साथ-साथ नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टवॉच सीरीज भी रिलीज की है। इस सीरीज में कंपनी ने दो स्मार्टवॉच Samsung Galaxy Watch Ultra 2 और Galaxy Watch 9 को पेश किया है। कंपनी ने अपनी प्रीमियम स्मार्टवॉच लाइनअप में ब्राइट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी व AI फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपको शानदार हेल्थ फीचर्स का एक्सेस देंगे। कंपनी का दावा है कि ये दोनों ही स्मार्टवॉट सटिक हेल्थ इनसाइट्स देने के लिए डिजाइन की गई है। आइए जानते हैं Samsung Galaxy Watch Ultra 2 की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Samsung Galaxy Watch 9 Launched: स्नैपड्रैगन चिप और AI फीचर्स से है लैस, खरीदने से पहले जान लें फीचर्स

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Price in India and availability

कीमत की बात करें, तो Samsung Galaxy Watch Ultra 2 को 64,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। कंपनी ने इस वॉच में Marine Band, PeakForm Band, Trail Band, Sports Band, Misty Band और Fabric Band ऑप्शन पेश किए हैं। इसके अलावा, कलर में Titanium Gray और Titanium Silver ऑप्शन मिलते हैं। news और पढें: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 और Z Flip 8 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेक्स

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Samsung Galaxy Watch Ultra 2 स्मार्टवॉच OneUI 9 Watch के साथ आई है, जो कि Wear OS 7 बेस्ड है। कंपनी ने इसमें 47mm साइज पेश किया है, जो कि टाइटैनियम केस के साथ आता है। फीचर्स की बात करें, तो वॉच में 1.52 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 498×498 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। डिस्प्ले में 5000 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। साथ ही यह penta-core Snapdragon Wear Elite चिप से लैस है।

इसमें 2GB RAM व 64GB स्टोरेज मिलती है। यह वॉच IP69K, 10ATM, EN13319 और MIL-STD-810H रेटिंग के साथ आती है। इसमें BioActive सेंसर दिया गया है, जो कि बायोमैट्रिक डेटा को ट्रैक करता है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

हेल्थ के लिए इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सिजन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस वॉच में 800mAh की बैटरी दी गई है। इसका डायमेंशन 47.4 x 47.1 x 10.7 mm और भार 61.5g है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें LTE, Bluetooth 6.0, dual-frequency GPS, NFC और Wi-Fi का सपोर्ट मौजूद है।

फीचर डिटेल्स
ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 9 Watch (Wear OS 7 बेस्ड)
डायल साइज 47mm
बॉडी Titanium Case
डिस्प्ले 1.52-इंच Super AMOLED
रेजलूशन 498 × 498 पिक्सल
पीक ब्राइटनेस 5000 Nits
प्रोसेसर Penta-core Snapdragon Wear Elite
रैम 2GB
स्टोरेज 64GB
सेंसर BioActive Sensor
हेल्थ फीचर्स Heart Rate Monitoring, Blood Oxygen (SpO2), Biometric Tracking
बैटरी 800mAh
कनेक्टिविटी LTE, Bluetooth 6.0, Dual-Frequency GPS, NFC, Wi-Fi
ड्यूरेबिलिटी IP69K, 10ATM, EN13319, MIL-STD-810H
डायमेंशन 47.4 × 47.1 × 10.7 mm
वजन 61.5 ग्राम