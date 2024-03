POCO X6 Neo की भारत में लॉन्चिंग कन्फर्म, कंपनी ने बताई कीमत

POCO X6 Neo स्मार्टफोन की भारत में लॉन्चिंग कन्फर्म हो गई है। कंपनी के इंडिया हेड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भारत में इस फोन की लॉन्चिंग को कन्फर्म किया है। कंपनी ने रियलमी पर तंज कसते हुए फोन के इंडिया लॉन्च की जानकारी दी है। स्मार्टफोन को इस महीने लॉन्च किया जा सकता है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Poco India के हेड Himanshu Tandon ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि POCO X6 Neo स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाले हैं। इसे Dimensity 6100+ प्रोसेसर के साथ लाया जाएगा। फोन की कीमत 10 हजार से कम की होगी।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज के इवेंट को देखने के बाद, सभी लोगों को वास्तव में Neo अपग्रेड का इंतजार करना चाहिए। इसके नीचे उन्होंने रेड फ्लैश: Dimensity 6100+, 17 हजार में LCD भी लिखा है।

इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वे Poco M6 5G में Dimensity 6100+ प्रोसेसर का यूज किया है, जिसकी कीमत 10 हजार से कम होगी।

After seeing today’s launch, everyone should REALly wait for the ‘Neo’ upgrade.

Red Flags: Dimensity 6100+, LCD at 17k? 😮😕

Just an FYI, we use Dimensity 6100+ in #POCOM65G which is priced under 10k. #POCOX6Neo

— Himanshu Tandon (@Himanshu_POCO) March 6, 2024