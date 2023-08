Poco M6 Pro 5G की पहली सेल, Flipkart पर मिल रहे ढेरों ऑफर्स

Poco M6 Pro 5G की पहली सेल आज ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आयोजित की जाएगी। Redmi 12 5G के इस रीब्रांड वर्जन को पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च किया गया है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस स्मार्टफोन को Poco M6 Series के प्रो मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें बजट यूजर्स को अच्छा कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में भारत में उतारा गया है।

पोको के इस बजट स्मार्टफोन की पहली सेल फ्लिपकार्ट पर आज दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। यह फोन 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आता है। इसका टॉप वेरिएंट 12,999 रुपये में आता है। पहली सेल में इस फोन को ICICI बैंक के कार्ड से खरीदने पर 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। इसे 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में घर लाया जा सकता है। इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI जैसे लाभ भी दिए जा रहे हैं।

Embrace the magic of #POCOM6PRO5G‘s 50MP Dual AI Camera, where every detail becomes a cherished memory💫

Click, clack, & relive the enchantment again & again🤳🏻

First sale starts on 9th Aug at ₹9,999 on Flipkart

Check out the link👉🏻https://t.co/M1KBOtTUwb#IntoThe5GSpeedverse pic.twitter.com/O4fA9xLwVN

— POCO India (@IndiaPOCO) August 7, 2023