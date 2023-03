स्मार्टफोन कंपनी पोको ने अपने लेटेस्ट डिवाइस POCO X5 की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। यह मोबाइल फोन 33W फास्ट चार्जिग सपोर्ट करने वाली 5000mAh बैटरी के साथ भारतीय बाजार में दस्तक देगा। इसके अलावा, डिवाइस में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने पोको एक्स 5 को फरवरी में ग्लोबल मार्केट में पेश किया था। Also Read - POCO X5 5G: ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने बताई कीमत, जानें कैमरा और स्पेसिफिकेशन

पोको इंडिया के मुताबिक, POCO X5 स्मार्टफोन 14 मार्च को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। इसकी सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से की जाएगी। Also Read - POCO X5 5G भारत में जल्द देगा दस्तक, ये होंगे फीचर्स और कैमरा सेटअप

Xperience seamless performance with POCO X5 5G that features every Xpert’s favourite, Snapdragon 695. 😎 Also Read - POCO X5 5G स्मार्टफोन धाकड़ फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत

Launching on Flipkart on 14th of March at 12 noon.

Click to know more – https://t.co/j0wzgrPSIE 🤩#The5GAllStar pic.twitter.com/vOXOZDlK6j

— POCO India (@IndiaPOCO) March 10, 2023