Poco C85x 5G की भारत में लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, डिजाइन भी आया सामने

Poco ने अपने नए फोन Poco C85x 5G को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। यह फोन 10 मार्च को Flipkart पर लॉन्च होगा। नए मॉडल में ड्यूल-टोन रियर डिजाइन, ड्यूल रियर कैमरा और बड़ी बैटरी जैसी खासियतें हैं। यह पिछले साल के Poco C85 5G का अपडेटेड वर्जन है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 06, 2026, 04:28 PM (IST)

Poco ने अपना नया फोन Poco C85x 5G भारत में जल्द लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी और Flipkart पर इसके लिए एक खास पेज भी बनाया है। इस पेज पर फोन का रियर पैनल यानी पीछे वाला डिजाइन भी दिखाया गया है। यह नया Poco C85x 5G, पिछले साल दिसंबर 2025 में लॉन्च हुए Poco C85 5G का अपडेटेड वर्जन है। पुराने मॉडल में 6.9-inch की फ्लैट HD+ स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट था। news और पढें: Flipkart पर टीज हुए Poco के नए फोन, मार्च में हो सकते हैं लॉन्च

लॉन्च डेट और डिजाइन

Flipkart की माइक्रोसाइट के अनुसार, Poco C85x 5G भारत में 10 मार्च को लॉन्च होगा। साइट में फोन का डिजाइन भी दिखाया गया है। फोन में ड्यूल-टोन रियर पैनल है और Poco का ब्रांडिंग लेफ्ट निचले कोने में दिखाई दे रहा है। यह फोन कम से कम एक गोल्ड कलर ऑप्शन में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन में ड्यूल रियर कैमरा यूनिट है, जिसे पिल-शेप्ड कैमरा आइलैंड में रखा गया है। इसके साथ LED फ्लैश भी दिया गया है, फोन के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल मिल सकता है।

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का पूरा खुलासा नहीं

हालांकि Poco ने अभी तक C85x 5G के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का पूरा खुलासा नहीं किया है। कंपनी के मार्केटिंग मैटीरियल के अनुसार, यह फोन बड़ी बैटरी के साथ आएगा। Poco C85x 5G कंपनी की C Series का अगला स्मार्टफोन होगा। पिछला मॉडल Poco C85 5G दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च हुआ था, जिसकी शुरुआती कीमत ₹12,499 थी। बेस वर्जन में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज था। यह फोन Flipkart पर Mystic Purple, Power Black, और Spring Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Poco C85 5G के फीचर्स

पिछले मॉडल Poco C85 5G की खासियतों की बात करें तो इसमें 6.9-inch की HD+ (720×1600 पिक्सल) डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 810 निट्स पीक ब्राइटनेस देती है। फोन में IP64 रेटिंग है, जिससे यह धूल और पानी से कुछ हद तक सुरक्षित रहता है। इसके अंदर 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और Mali-G57 MC2 GPU है। रियर कैमरा ड्यूल है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है। बैटरी 6000mAh है और 33W वायरड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।