Flipkart पर टीज हुए Poco के नए फोन, मार्च में हो सकते हैं लॉन्च

Poco अपने भारतीय फैंस के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स Poco X8 Series और Poco C85x 5G को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर टीज कर दिया है। वेबसाइट पर इन फोनों के लिए अलग माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इनकी भारत में लॉन्चिंग मार्च के मध्य तक हो सकती है। टीजर इमेज में फोन का रियर डिजाइन दिखाया गया है, जिसमें फ्लैट एज और वर्टिकली अलाइन्ड डुअल कैमरा सेटअप नजर आता है। बैक पैनल मैट फिनिश के साथ दिख रहा है और नीचे की तरफ Poco की ब्रांडिंग दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इस बार प्रीमियम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है। और पढें: TDRA लिस्टिंग में दिखे Poco X8 Pro और Pro Max, बस अब लॉन्च की है देरी

और पढें: Poco X8 Pro और X8 Pro Max जल्द होंगे लॉन्च! कंपनी ने किया टीज

क्या है Poco X8 Pro Max का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर?

लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, Poco X8 Pro और X8 Pro Max को भारत में मिड-मार्च तक लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि Pro Max के शुरुआती टेस्ट यूनिट ने AnTuTu बेंचमार्क पर 36,12,095 का स्कोर हासिल किया है, जो फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस की ओर इशारा करता है। Poco X8 Pro को ब्लैक, व्हाइट और टर्कॉइज कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। वहीं Pro Max वेरिएंट में भी मिलते-जुलते कलर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें कैमरा रिंग्स थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। डिजाइन के मामले में दोनों फोनों में प्रीमियम लुक देखने को मिल सकता है, जिससे यह मिड-रेंज और हाई-एंड यूजर्स को टारगेट करेंगे। और पढें: Poco X8 Pro और Pro Max के लीक रेंडर्स आए सामने, देखें कैसा होगा डिजाइन

क्या मिल सकते हैं प्रोसेसर और बैटरी?

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Poco X8 Pro में 6.59-inch का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120Hz OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसमें MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी पावरफुल माना जा रहा है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी तरफ Pro Max वेरिएंट में 6.83-inch का 1.5K OLED पैनल, MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट और 50MP OIS कैमरा दिया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें 8500mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Poco C85x 5G में क्या मिल सकते हैं फीचर्स?

इसी के साथ Flipkart पर Poco C85x 5G को भी टीज किया गया है। यह फोन स्लिम डिजाइन में बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के साथ आ सकता है। टीजर में इसके पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल में डुअल कैमरा सेटअप दिखा है। हालांकि कंपनी ने दिसंबर 2025 में Poco C85 5G लॉन्च किया था, जिसमें 6000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 6.9-inch का 120Hz HD+ डिस्प्ले मिलता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि C85x 5G इससे बेहतर बैटरी और परफॉर्मेंस के साथ आएगा।