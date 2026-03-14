POCO C85x 5G की पहली सेल आज, मिलेगा 387 रुपये महीने पर खरीदने का मौका

POCO C85x 5G की आज यानी 14 मार्च 2026 को भारत में पहली सेल शुरू होने वाली है। इस स्मार्टफोन को दोपहर 12 बजे से Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इस पर सस्ती EMI और बैंक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इस फोन में 6300mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसमें एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 32एमपी का कैमरा भी है। इस फोन को हाल ही में लॉन्च किया गया था। और पढें: POCO C85x 5G: 6300mAh बैटरी के साथ आ गया धाकड़ फोन, कीमत 12000 से कम

कीमत और डील

पोको सी85एक्स 5जी दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 4GB+64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 10,999 रुपये रखी गई है। इसका 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 11,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 550 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 387 रुपये की EMI मिल रही है। और पढें: Poco C85x 5G की भारत में लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, डिजाइन भी आया सामने

POCO C85x 5G Specifications

Android 16

एचडी डिस्प्ले

32एमपी कैमरा

Unisoc T8300 प्रोसेसर

128 जीबी स्टोरेज

6300mAh बैटरी

15 वॉट फास्ट चार्जिंग

पोको सी85एक्स Android 16 बेस्ड HyperOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.9 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 660 निट्स है। इसे TÜV Rheinland Low Blue Light का सर्टिफिकेशन मिला है। फोटो क्लिक करने के लिए फोन के बैक में 32MP का कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। और पढें: Flipkart पर टीज हुए Poco के नए फोन, मार्च में हो सकते हैं लॉन्च

इस मोबाइल फोन में Unisoc T8300 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसके साथ Arm Mali-G57 MC2 GPU मिलता है। इतना ही नहीं हैंडसेट में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है।

कनेक्टिविटी

इस स्मार्टफोन में FM Radio दिया गया है। इसे IP52 रेटिंग दी गई है। इसमें 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट है। इसकी डायमेंशन 171.56×79.47× 8.15mm और वजन 210 ग्राम है।

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बैटरी

पोको का यह स्मार्टफोन 6300mAh बैटरी से लैस है, जिसे 15 वॉट फास्ट चार्जिंग और 7.5W रिवर्स फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।