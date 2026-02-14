POCO जल्द लेकर आ रहा नया स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट

POCO ने पिछले साल दिसंबर में POCO C85 5G को लॉन्च किया था। अब खबर है कि इस सीरीज में एक और स्मार्टफोन आने वाला है। यह POCO C81 Pro है। इस स्मार्टफोन को थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जहां से इसके मॉडल का पता चला है, लेकिन लिस्टिंग से फीचर्स की जानकारी नहीं मिली है।

GSMArena की रिपोर्ट के अनुसार, POCO C81 Pro स्मार्टफोन को एनबीटीसी सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग की मानें, तो इस डिवाइस का मॉडल नंबर 25128PC17G है। हालांकि, इस फोन में 5जी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी।

इन स्पेसिफिकेशन से हो सकता है लैस

पुरानी रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें, तो पोको के अपकमिंग फोन में 6.9 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है।

फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 50एमपी का प्राइमरी कैमरा और सेल्फी के लिए 13एमपी का कैमरा दिया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉइड 16 की जगह एंड्रॉइड 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।

बैटरी और कनेक्टिविटी

पोको के इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया जाएगा।

कब हो सकता है लॉन्च ?

पोको ने अभी तक सी81 प्रो की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि फोन को मार्च की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत भी बजट रेंज में रखी जाने की संभावना है।

C85 5G की डिटेल

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि पोको ने पोको सी85 को दिसंबर में लॉन्च किया था। इस डिवाइस की कीमत बजट रेंज में रखी गई है। इसमें 6.9 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 128 जीबी की स्टोरेज दी गई है।

फोटोज के लिए हैंडसेट में 50MP का बैक कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।