POCO C51 बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ है। पोको का यह स्मार्टफोन साल की शुरुआत में लॉन्च हुए POCO C50 का अपग्रेड मॉडल है। दोनों ही डिवाइसेज देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन POCO C51 में ब्रांड ने कुछ हार्डवेयर अपग्रेड्स दिए हैं। इस फोन को खास तौर पर एंट्री लेवल यूजर्स के लिए लाया गया है यानी जो यूजर्स अभी बेसिक फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको सस्ता स्मार्टफोन लेना है। POCO C51 का सीधा मुकाबला, Realme C और Infinix Smart सीरीज के स्मार्टफोन से होगा। Also Read - Poco C51 भारत में कल होगा लॉन्च, ये होंगे स्पेसिफिकेशन, कैमरा और संभावित कीमत

POCO C51 में 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में POCO C50 की तरह ही वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलता है। फोन से डिस्प्ले का रेजलूशन 60Hz है, जबकि यह 120Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G36 प्रोसेसर दिया गया है।

फोन में 4GB LPDDR4X RAM मिलता है, जिसके साथ 3GB वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर दिया गया है यानी इस फोन की RAM को बढ़ाकर 7GB तक किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है।

Experience max power, speed, & performance in the all-new POCO C51 with its MediaTek Helio G36 processor, a 6.52” display, and a 7GB Turbo RAM*.

Sale goes live on 10th April, 12 noon on @flipkart, starting at ₹7,799**.

**Special first sale day price pic.twitter.com/DNTZels62N

— POCO India (@IndiaPOCO) April 7, 2023