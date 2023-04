Poco भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन 7 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Poco C51 होगा। इसके लिए कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट को लाइव किया था, जिसे बाद में हटा दिया गया है। इसकी जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट में दी है। कुछ टिप्स्टर ने भी इस जानकारी को ट्वीट करके बताया है। ब्रांड की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है कि पोको के इस हैंडसेट में 4GB रैम मिलेगी, जिसमें 3GB अतिरिक्त शामिल किया जा सकेगा। Also Read - POCO X5 5G भारत में जल्द देगा दस्तक, ये होंगे फीचर्स और कैमरा सेटअप

पोको के इस हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन हाल ही में लॉन्च किए गए Redmi A2+ से मिलते जुलते हैं। इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह Redmi A2+ का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है। साथ ही इसमें बैक पैनल पर डुअल कैमरा और LED Flash लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए Poco C51 के स्पेसिफिकेशन को जानते हैं। Also Read - First Look: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ Poco C55 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

पोको के इस हैंडसेट में 6.52 इंच का HD+ IPS LCD स्क्रीन मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल मिलेगा। इसमें 120Hz का टच सैंपलिंग रेट्स मिलेगा। इसमें यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। Also Read - Poco C55 फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 8,499 रुपये से शुरू

Poco C51 चिपसेट

पोको के इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 2.2 GHz ओक्टा कोर MediaTek Helio G36 12nm चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में यह आसानी से दूसरे ऐप्स को ऑपरेट कर पाएगा।

यह स्मार्टफोन दो रैम वेरिएंट में लॉन्च होगा, जो 3GB और 4GB LPDDR4X RAM होंगे। इस स्मार्टफोन में 32GB eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

Poco C51 to launch in India on April 7

6.52-inch HD+ Display

Helio G36 processor

4GB RAM

8MP Dual rear camera

5MP front camera

Rear-mounted fingerprint sensor

Android 13 Go edition

5000mAh Battery, 10W Charging #POCOC51 pic.twitter.com/WuyySLa6R5

— Tech Updates (@Techupdate3) April 4, 2023