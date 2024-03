POCO कंपनी जल्द ही नया बजट 5G स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसकी जानकारी खुद कंपनी के हेड ने कंफर्म की है। फिलहाल इस डिवाइस का नाम रिवील नहीं किया गया है। हालांकि, यह रिवील कर दिया गया है कि पोको का यह फोन Airtel की पार्टनरशिप में पेश किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले कंपनी POCO C51 मॉडल को एयरटेल की पार्टनरशिप में पेश कर चुकी है। इस फोन के साथ एक्सक्लूसिवली एयरटेल बेनेफिट्स पेश किए गए थे। वहीं, अब नया 5G फोन बजट के अंदर एयरटेल बेनेफिट्स के साथ दस्तक देगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य डिटेल्स।

POCO India के हेड Himanshu Tandon ने अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि जल्द ही भारत में ‘POCO X Airtel’ पार्टनरशिप दस्तक देने जा रही है। इस ट्वीट के रिप्लाई में हिमांशु ने कंफर्म किया है कि यह भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा।



जैसे कि हमने बताया कुछ समय पहले कंपनी ने POCO C51 स्मार्टफोन को Airtel पार्टनरशिप में पेश किया था। इस फोन के साथ एयरटेल ने एक्सक्लूसिवली कई साले एयरटेल बेनेफिट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सस्ते रिचार्ज प्लान आदि शामिल है।

No Airtel version of existing device. Most affordable 5G ever to be launched in India

