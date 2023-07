Poco C51 का यह स्पेशल वेरिएंट आज भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन के साथ कंपनी ग्राहकों को कई एयरटेल बेनेफिट्स फ्री प्रोवाइड कर रही है। जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स।

Poco C51 कंपनी का बजट स्मार्टफोन है। इस फोन को कंपनी ने अप्रैल महीने में लॉन्च किया था। हालांकि, अब कंपनी ने इस फोन का Airtel Exclusive वेरिएंट लॉन्च किया है। इस फोन का दाम अप्रैल में आ चुके वेरिएंट से काफी कम है। इसके अलावा, इस फोन में यूजर्स को कई एयरटेल एक्सक्लूसिव बेनेफिट्स भी मिलेंगे। इसमें 50GB फ्री डेटा के साथ 10GB डेटा के पांच कूपन फ्री मिलेंगे। इसके अलावा पोको के इस स्पेशल एयरटेल मॉडल 18 महीनों तक एयरटेल के लिए ही प्री-लॉक होगा। इसमें आपको एयरटेल सिम डालनी होगी। सभी कंडीशन पूरी होने के बाद आप दूसरे सिम स्लॉट में नॉन-एयरटेल सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं फोन की कीमत व स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारी।

कंपनी ने Poco C51 स्मार्टफोन की कीमत 5999 रुपये तय की है। फोन की सेल 18 जुलाई से Flipkart पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने इस फोन को Airtel Exclusive बेनेफिट्स के साथ लॉन्च किया है। सबसे पहला बेनेफिट यह है कि ग्राहकों को फोन पर 7.5 प्रतिशत तक का ऑफ दिया जाएगा। इसके अलावा, इसमें 50GB डेटा फ्री मिलेगा। साथ ही फोन के साथ 10GB डेटा वाले 5 कूपन दिए जाएंगे। एक महीने में केवल 1 ही कूपन इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 कूपन की वैलिडिटी 30 दिन तक की होगी।

The next-gen #POCOC51 is available exclusively with @airtelindia and @Flipkart at an absolutely unbeatable price💯

Special edition price: ₹̵ ̵6̵9̵9̵9̵/̵-̵ ₹5999/- 😍

Get your shopping mode on, sale live from 18 July 🔥

Save the link 👉 https://t.co/5c4YGgszyt pic.twitter.com/AwCAtsMGgW

— POCO India (@IndiaPOCO) July 14, 2023